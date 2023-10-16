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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella Letonya galibiyetinin ardından konuştu: Türkiye'nin hocası olmaktan gurur duyuyorum

16.10.2023 00:47 | Son Güncelleme:
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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 4-0'lık Letonya galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Letonya'yı 4-0 yenerek EURO2024'ü garantileyen Türkiye'de teknik direktörümüz Vincenzo Montella, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"GURUR DUYUYORUM"

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"Türkiye'nin hocası olmaktan gurur duyuyorum. Futbolcularımız bu hafta her şeyini bana teslim etti,. Onların hocası olmaktan gururluyum. Bu galibiyetten mutluyum. Almanya'ya gitmek de beni aşırı gururlandırıyor. Şimdi birincilik için mücadelemizi verebiliriz."

"GELİŞTİĞİMİ HİSSEDİYORUM"

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"Hoca olarak iletişim konusunda geliştiğimi hissediyorum. Daha iyi bir noktaya geldim. Bir birliktelik yakaladık ve sonucu futbolcular aldı."

"GÜZEL SONUÇLAR ALDIK"

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"Güzel sonuçlar aldık. 1-0'dan sonra biraz sıkıntı yaşadık. Onun üstüne çalışacağız. En iyi şekilde hazırlanacağız. EURO 2024'te en iyisini yapmak istiyoruz. Coşkulu, mutlu olacağız."

"ŞAMPİYONAYA HAZIRLANACAĞIZ"

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"Hepimiz hak ettik. Önümüzdeki günlerde Avrupa Şampiyonası'na hazırlanacağız."

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