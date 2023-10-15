A Milli Takımımız'ın Letonya karşısında Yunus Akgün ile attığı gol VAR'dan döndü!

EURO 2024 Elemeleri kapsamında Letonya ile karşılaşan A Milli takımımız rakibi karşısında 21. dakikada öne geçse de gol, ofsayt gerekçesiyle VAR'dan döndü.

YUNUS AKGÜN ATTI AMA...

Ceza sahasına gönderilen topu Barış Alper, bekletmeden Hakan Çalhanoğlu'na bıraktı. Onun gelişine vuruşu ıska geçti. Arkadan topu iyi takip eden Yunus kalabalığın içinden topu ağlara gönderdi. Pozisyon sonrası VAR, hakem Enea Jorgi'yi uyardı. Bir müddet bekleyen Jorgi, Hakan'ın ofsaytta olduğunun kendisine iletilmesinin ardından golü geçersiz saydı.

İŞTE O ANLAR...

(*Görüntüler TRT 1'den alınmıştır)

❌Yunus Akgün'le bulduğumuz gol VAR kontrolü sonrası iptal edildi... pic.twitter.com/pfXvratlaI — TRT Spor (@trtspor) October 15, 2023



