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A Milli Takımımızın Slovenya ve Avusturya maçları seyircisiz oynanacak

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 10.03.2020 16:09 | Son Güncelleme

A Milli Takımımızın, Slovenya ve Avusturya ile yapacağı hazırlık maçları koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak.

A Milli Takımımızın Slovenya ve Avusturya maçları seyircisiz oynanacak

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