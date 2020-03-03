A Milli Takımımızın UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

UEFA'nın ilk kez 2018-2019 sezonunda uygulamaya koyduğu A Milli Takım düzeyindeki turnuvası UEFA Uluslar Ligi'nin 2020-2021 dönemi kura çekimi Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da yapıldı. A Milli Takımımızın, UEFA Uluslar Ligi C Ligi'ndeki rakipleri Macaristan, Sırbistan ve Rusya oldu.
Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Macaristan, Sırbistan ve Rusya ile eşleşti.
Grup 1: Polonya, Bosna-Hersek, İtalya, Hollanda
Grup 2: İzlanda, Danimarka, Belçika, İngiltere
Grup 3: Hırvatistan, İsveç, Fransa, Portekiz
Grup 4: Almanya, Ukrayna, İspanya, İsviçre
Grup 1: Romanya, Kuzey İrlanda, Norveç, Avusturya
Grup 2: İsrail, Slovakya, İskoçya, Çekya
Grup 3: Macaristan, TÜRKİYE, Sırbistan, Rusya
Grup 4: Bulgaristan, İrlanda Cumhuriyeti, Finlandiya, Galler
Grup 1: Azerbaycan, Lüksemburg, Kıbrıs Rum Kesimi, Karadağ
Grup 2: Ermenistan, Estonya, Kuzey Makedonya, Gürcistan
Grup 3: Moldova, Slovenya, Kosova, Yunanistan
Grup 4: Kazakistan, Litvanya, Belarus, Arnavutluk
Grup 1: Malta, Andorra, Letonya, Faroe Adaları
Grup 2: San Marino, Lihtenştayn, Cebelitarık
UEFA Uluslar Ligi'nde grup maçları Eylül, Ekim ve Kasım 2020'de, Avrupa Ligi'ni kazanan takımın belli olacağı finaller Haziran 2021'de, play-off müsabakaları ise Mart 2022'de oynanacak.
2020-2021 UEFA Uluslar Ligi maç takvimi:
Gruplarda takımlar rakipleriyle iç saha ve deplasmanda birer karşılaşma oynayacak. Grup maçları sonunda A Ligi'nde grup lideri olan 4 takım UEFA Uluslar Ligi şampiyonunun belirleneceği finallere (yarı Final, üçüncülük ve final) kalacak.
B, C ve D liglerinde gruplarını lider bitiren takımlar bir üst lige yükselecek. A ve B Ligi'nde gruplarını sonuncu bitiren takımlar ise bir alt lige düşecek. C Ligi'nde ise son sırayı alan 4 takım arasında çift maçlı eliminasyon sistemine göre play-out maçları oynanacak. Play-out maçlarını kaybeden iki ekip, bir alt lige düşecek.
Play-out maçlarını oynaması gereken takımların aynı zamanda 2022 Dünya Kupası play-off maçlarında oynama hakkını elde etmesi halinde, 2020-2021 UEFA Uluslar Ligi maçları sonrası elde edilen puanlara göre oluşacak genel sıralamada 47 ve 48. pozisyonda bulunacak ülkeler, doğrudan D Ligi'ne düşürülecek.
Dünya Kupası Elemeleri'nin formatında büyük çapta bir değişiklik yaşanmadı. Gruplarını ilk sırada tamamlayan 10 takım, doğrudan Katar'da düzenlenecek finallere yükselecek.
Play-off maçlarının formatında ise bazı değişikliklere gidildi. İki aşamalı eleme turundan oluşacak play-off maçları sonrasında 3 takım daha finaller için vize alacak.
Gruplarını ikinci sırada tamamlayan 10 takım ile UEFA Uluslar Ligi gruplarını en iyi puanla lider tamamlayan ancak 2022 Dünya Kupası eleme gruplarında ilk ikiye giremeyen iki takım (toplam 12 ekip) bu maçlarda mücadele edecek.
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