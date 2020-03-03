A Milli Takımımızın UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Macaristan, Sırbistan ve Rusya ile eşleşti.

UEFA'nın ilk kez 2018-2019 sezonunda uygulamaya koyduğu A Milli Takım düzeyindeki turnuvası UEFA Uluslar Ligi'nin 2020-2021 dönemi kura çekimi Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da yapıldı. A Milli Takımımızın, UEFA Uluslar Ligi C Ligi'ndeki rakipleri Macaristan, Sırbistan ve Rusya oldu.

Grup 2: San Marino, Lihtenştayn, Cebelitarık

MAÇ TAKVİMİ

UEFA Uluslar Ligi'nde grup maçları Eylül, Ekim ve Kasım 2020'de, Avrupa Ligi'ni kazanan takımın belli olacağı finaller Haziran 2021'de, play-off müsabakaları ise Mart 2022'de oynanacak.

2020-2021 UEFA Uluslar Ligi maç takvimi:

hafta: 3-5 Eylül 2020 hafta: 6-8 Eylül 2020 hafta: 8-10 Ekim 2020 hafta: 11-13 Ekim 2020 hafta: 12-14 Kasım 2020 hafta: 15-17 Kasım 2020

Final: 2, 3, 6 Haziran 2021

Play-Off: 24, 25, 28, 29 Mart 2022

STATÜ

Gruplarda takımlar rakipleriyle iç saha ve deplasmanda birer karşılaşma oynayacak. Grup maçları sonunda A Ligi'nde grup lideri olan 4 takım UEFA Uluslar Ligi şampiyonunun belirleneceği finallere (yarı Final, üçüncülük ve final) kalacak.

B, C ve D liglerinde gruplarını lider bitiren takımlar bir üst lige yükselecek. A ve B Ligi'nde gruplarını sonuncu bitiren takımlar ise bir alt lige düşecek. C Ligi'nde ise son sırayı alan 4 takım arasında çift maçlı eliminasyon sistemine göre play-out maçları oynanacak. Play-out maçlarını kaybeden iki ekip, bir alt lige düşecek.

Play-out maçlarını oynaması gereken takımların aynı zamanda 2022 Dünya Kupası play-off maçlarında oynama hakkını elde etmesi halinde, 2020-2021 UEFA Uluslar Ligi maçları sonrası elde edilen puanlara göre oluşacak genel sıralamada 47 ve 48. pozisyonda bulunacak ülkeler, doğrudan D Ligi'ne düşürülecek.