A Milliler'in rakibi Bulgaristan! Montella maça saatler kala kararını verdi... Bulgaristan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda! İşte Bulgaristan-Türkiye maçının ilk 11'leri

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü maçında bu akşam deplasmanda Bulgaristan ile karşı karşıya geliyor. Sofya’daki Vasil Levski Stadyumu’nda oynanacak mücadelede ilk düdük saat 21.45’te çalacak. Futbolseverler, bu heyecan dolu karşılaşma öncesi Bulgaristan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte Bulgaristan-Türkiye maçına dair detaylar...

A Milliler'in rakibi Bulgaristan! Montella maça saatler kala kararını verdi... Bulgaristan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda! İşte Bulgaristan-Türkiye maçının ilk 11'leri
Berker İşleyen

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü maçında deplasmanda Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmadan mutlak galibiyetle ayrılmak isteyen milliler maç için geri sayıma geçerken futbolseverler karşılaşmaya dair detayları merak ediyor.

21:45
Bulgaristan Bulgaristan
-
Türkiye Türkiye

🕒BULGARİSTAN – TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milliler in rakibi Bulgaristan! Montella maça saatler kala kararını verdi... Bulgaristan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda! İşte Bulgaristan-Türkiye maçının ilk 11 leri 1

Vasil Levski Ulusal Stadı'nda oynanacak karşılaşma, bu akşam saat 21.45'te başlayacak.

📺BULGARİSTAN – TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

A Milliler in rakibi Bulgaristan! Montella maça saatler kala kararını verdi... Bulgaristan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda! İşte Bulgaristan-Türkiye maçının ilk 11 leri 2

Karşılaşma TV8 ekranlarından naklen yayınlanacak. Mücadeleyi maç saatine haberimizden de takip edebilirsiniz.

⚽BULGARİSTAN – TÜRKİYE MAÇI MUHTEMEL 11’LER

A Milliler in rakibi Bulgaristan! Montella maça saatler kala kararını verdi... Bulgaristan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda! İşte Bulgaristan-Türkiye maçının ilk 11 leri 3

Bulgaristan: Vutsov, Bozhinov, Hristov, Petrov, Tsenov, Kraev, Marin Petkov, Lukas Petkov, Chochev, Kirilov, Nikolov.

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu.

BULGARİSTAN-TÜRKİYE MAÇ ÖNÜ BİLGİLERİ

TEK EKSİK BARIŞ ALPER YILMAZ

Ay-yıldızlı ekipte, Bulgaristan maçı öncesinde tek eksik bulunuyor.

Gürcistan karşılaşmasında kırmızı kart gören Barış Alper Yılmaz, bu karşılaşmada forma giyemeyecek. İspanya maçında da oynayamayan Barış Alper'in cezası Bulgaristan karşılaşması ile sona erecek.

BULGARİSTAN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜYLE SAHADA

Bulgaristan, Türkiye maçına yeni teknik direktörü Alexander Dimitrov yönetiminde çıkacak.

Gruptaki ikinci maçını kaybeden Bulgaristan'da Ilian Iliev'in yerine teknik direktörlük görevine son 7 yılda Bulgaristan Ümit Milli Takımı'nı çalıştıran Dimitrov getirildi.

GRUP LİDERİ DOĞRUDAN DÜNYA KUPASI'NA GİDECEK

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek ve 48 takımın mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası'na, eleme maçları sonucunda Avrupa'dan 16 takım katılım hakkı kazanacak.

Kasım ayında sona erecek Avrupa elemelerinde, gruplarını lider tamamlayan 12 takım doğrudan Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edecek.

Son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla toplam 16 takım mücadele edecek. Play-off maçları 2026'nın mart ayında oynanacak.

A MİLLİ TAKIM'IN 644. MAÇI

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü maçında deplasmanda Bulgaristan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 644'üncü müsabakaya çıkacak.

Türkiye, 102 yıllık tarihinde 356'sı resmi, 287'si özel toplam 643 maç oynayıp 1'i hükmen 252 galibiyet, 150 beraberlik ve 241 yenilgi yaşadı.

Ay-yıldızlılar, 276'sı deplasmanda, 277'si Türkiye'de, 90'ı ise tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyet sonucunda 881 gol attı, kalesinde 922 gol gördü.

Bugüne kadar 92 farklı ülke takımıyla karşılaşan milli takım, 643 müsabakanın 557'sini Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 25'ini Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

HÜKMEN GALİBİYET VE KOSOVA MAÇI

Milliler, 643 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı.

Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan özel maç, 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.

Ay-yıldızlı ekibin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç ise söz konusu tarihte bu ülkenin UEFA ile FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

VINCENZO MONTELLA YÖNETİMİNDE 26'NCI MAÇ

Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde 26'ncı sınavını Bulgaristan karşısında verecek.

İtalyan teknik adam yönetiminde 18'i resmi, 7'si özel 25 maça çıkan milliler, 13 galibiyet elde etti, 8 mağlubiyet ve 4 beraberlik yaşadı. Bu müsabakalarda rakip fileleri 39 kez havalandıran ay-yıldızlı ekip, kalesinde 37 gol gördü.

Canlı Skor

Anahtar Kelimeler:
Bulgaristan Türkiye Vincenzo Montella son dakika a milli takım ilk 11 milli takım montella
En Çok Aranan Haberler

