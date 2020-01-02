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  4. A Quiet Place Part II'dan fragman geldi

A Quiet Place Part II'dan fragman geldi

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SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Emily Blunt'ın başrolünü üstlendiği, Sessiz Bir Yer 2’den (A Quiet Place 2) beklenen fragman geldi.

A Quiet Place Part II'dan fragman geldi

2018 yılında gösterime giren A Quiet Place (Sessiz Bir Yer) filminin devam halkası olan Sessiz Bir Yer 2’den (A Quiet Place 2) beklenen fragman geldi. Yönetmen koltuğunda, yine John Krasinski'nin oturduğu A Quiet Place Part II’da Abbott ailesinin geriye kalan üyelerinin hayatta kalma mücadelesi devam ediyor!

İlk film A Quiet Place, 17 milyon dolarlık bütçesine rağmen, dünya çapında 334 milyon dolarlık gişe hasılatı elde etmişti.

İlk filmde rol alan Emily Blunt, Millicent Simmonds ve Noah Jupe, ikinci filmde de yer alırken, ikinci filmin oyuncu kadrosuna başarılı oyuncular Cillian Murphy ve Djimon Hounsou dahil oldu.

A Quiet Place Part II (Sessiz Bir Yer II), tüm dünyayla aynı anda 20 Mart 2020 tarihinde vizyona girecek.


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