Oyuncuların en çok sevdiği platformlardan biri olan Humble Bundle, ücretsiz oyun dağıtmaya devam ediyor. Humble Bundle şimdi de Steam üzerinde 21 TL‘ye satılan farkı konusu ile dikkat çeken oyunu ücretsiz olarak indirime sundu.

Windows, macOS ve Linux üzerinde oynanabilen A Story About My Uncle, bir çocuğun dayısını aramaya çıkması ve kendini var olduğuna inanamayacağı bir dünyada bulmasını konu edinen bir birincil kişi platform-macera oyunu olarak karşımıza çıkıyor.

Oldukça eğlenceli olan bu oyunu aşağıdaki adımları izleyerek ücretsiz olarak Steam kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

A Story About My Uncle ücretsiz indir!

1.Adım: Buradan Humble Bundle üyeliği oluşturun.

2.Adım: Oyunun ücretsiz olarak indirme sayfasın olan buraya tıklayın.

3.Adım: Add to Cart ile oyunu çantaya ekleyin.

4.Adım: Satın alma ekranına gidin ve alışverişi tamamlayın.

5.Adım: Oyunun key’ini Steam’e girerek oyunu indirin.

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