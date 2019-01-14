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A Story About My Uncle ücretsiz indir!

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
TEKNOLOJİ  | 14.01.2019 09:38 | Son Güncelleme

Humble Bundle ücretsiz oyunlarına yenisini ekledi. Steam’de 21 TL’ye satılan A Story About My Uncle oyunu Humble Bundle’ın kampanyası ile ücretsiz olarak sunuluyor.

A Story About My Uncle ücretsiz indir!

Oyuncuların en çok sevdiği platformlardan biri olan Humble Bundle, ücretsiz oyun dağıtmaya devam ediyor. Humble Bundle şimdi de Steam üzerinde 21 TL‘ye satılan farkı konusu ile dikkat çeken oyunu ücretsiz olarak indirime sundu.

Windows, macOS ve Linux üzerinde oynanabilen A Story About My Uncle, bir çocuğun dayısını aramaya çıkması ve kendini var olduğuna inanamayacağı bir dünyada bulmasını konu edinen bir birincil kişi platform-macera oyunu olarak karşımıza çıkıyor.

Oldukça eğlenceli olan bu oyunu aşağıdaki adımları izleyerek ücretsiz olarak Steam kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

A Story About My Uncle ücretsiz indir!

1.Adım: Buradan Humble Bundle üyeliği oluşturun.
2.Adım: Oyunun ücretsiz olarak indirme sayfasın olan buraya tıklayın.
3.Adım: Add to Cart ile oyunu çantaya ekleyin.
4.Adım: Satın alma ekranına gidin ve alışverişi tamamlayın.
5.Adım: Oyunun key’ini Steam’e girerek oyunu indirin.

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Anahtar Kelimeler:
A Story About My Uncle ücretsiz Humble Bundle Teknoloji

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