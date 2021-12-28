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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

28.12.2021 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

Kahramanmaraş'ta bazı sivil toplum örgütü temsilcileri ve gazeteciler, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen katılımcılar, "yaşam", "spor" ve "haber" kategorilerinde oylama yaptı.

Kahramanmaraş Lokantacılar, Kebapçılar ve Tatlıcılar Odası Başkanı Erdal Kanbur, haberde Ali Jadallah'ın "Annenin feryadı", yaşamda İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca" ile sporda Ali Atmaca'nın "Bırakmam" adlı fotoğrafını oyladı.

Kahramanmaraş Berber ve Kuaförler Odası Başkanı Adnan Narlı da haberde Muhammed Hamoud'un "Aç kalan minik yürekler", yaşamda İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca" ile sporda Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" başlıklı fotoğraflarını tercih etti.

Dünya Gazetesi Kahramanmaraş Temsilcisi Ali Eskalen, haberde Muhammed Said'in "Savaşın çocukları", yaşamda İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca", sporda Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" adlı fotoğrafını seçti.

Manşet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Mahmut Beyaz ise haberde Mustafa Çiftçi'nin "Yangından kaçış", yaşamda İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca" ile sporda Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" karesini oyladı.

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