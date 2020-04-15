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Aaron Appindangoye: Futbolu çok özlüyorum

SİVASSPOR HABERLERİ  | 15.04.2020 07:45 | Son Güncelleme

DG Sivasspor’un başarılı oyuncusu Aaron Appindangoye, kişisel sosyal medya hesabından paylaştığı video ile futbola duyduğu özlemi dile getirdi.

Aaron Appindangoye: Futbolu çok özlüyorum

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle liglerin askıya alınmasıyla birlikte futbolcular da yeşil sahalara duydukları özlemi dile getirmeye devam ediyor.

Süper Lig ekiplerinden DG Sivaspsor’un deneyimli defans oyuncusu Aaron Appindangoye de kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, futbola duyduğu özlemi dile getirdi. Gabonlu futbolcu, sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaşarak, 'Futbolu çok özlüyorum ama önce sağlık geliyor' notunu ekledi.

(İHA)

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