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Aaron Boupendza, Türk futboluna geri dönüyor! Süper Lig devi girişimlere başladı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
30.03.2024 15:22
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Süper Lig'de bir dönem Hatayspor forması giyen Gabonlu forvet Aaron Boupendza'nın yeniden Türkiye'ye geri dönebileceği yazıldı.

Aaron Boupendza, Türk futboluna geri dönüyor! Süper Lig devi girişimlere başladı

Hatayspor'da oynadığı dönemde fırtınalar estiren ve birçok takımı peşine takan Boupendza kariyerine şu sıralar MLS'te devam ediyor. Yıldız golcünün Süper Lig devinin listesinde olduğu iddia edildi.

GALATASARAY İSTİYOR

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Önümüzdeki senenin kadro planlamasında düşünülen Boupendza için Galatasaray şimdiden nabız yoklamaya başladı. Türkiye'ye dönmeye sıcak bakan Boupendza'nın şimdiden ikna olduğu ifade edildi. Gabonlu forvet için istenilen bonservis bedeli 4 milyon euro civarında...

GOL KRALI OLDU

2020'de transfer olduğu Hatayspor'da 38 maça çıkan Boupendza, 22 gol atarak gol kralı olmuştu.

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