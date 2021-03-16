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Aaron Boupendza'ya Premier Lig'den 7 talip birden!

16.03.2021 21:49 | Son Güncelleme:
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Aaron Boupendza'ya Premier Lig'den 7 talip birden!

İsmi Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray'la da anılan Hatayspor'un yıldız golcüsü Aaron Boupendza'ya Premier Lig takımları talip oldu. İngiliz basınında yer alan habere göre; Tottenham, Leicester, Crystal Palace, Brighton, Wolverhampton, Newcastle ve West Ham, Gabonlu futbolcu için sıraya girdi.

Spor Toto Süper Lig'de 18 golle krallık yarışında zirvede yer alan Hataysporlu Aaron Boupendza'nın talipleri artıyor.

Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da listesinde yer alan Gabonlu golcü için İngiliz basınından flaş bir transfer iddiası geldi. The Sun'ın 90min.com'a dayandırdığı habere göre; 24 yaşındaki yıldıza 7 Premier Lig ekibi birden talip oldu.

Haberde Premier Lig takımları Tottenham, Leicester, Crystal Palace, Brighton, Wolverhampton, Newcastle ve West Ham'ın Boupendza'nın peşinde olduğu öne sürüldü.

AUBAMEYANG, ARSENAL'E İSTİYOR

Öte yandan Arsenal'in yıldız ismi Pierre-Emerick Aubameyang'ın da Aaron Boupendza'yı Arsenal'de görmek istediği belirtildi. Aubameyang'ın, milli takımdan arkadaşı Boupendza ile aynı takımda oynamak istediği ve 24 yaşındaki futbolcuyu Arsenal yönetimine önerdiği öne sürüldü.

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Premier League Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Hatayspor
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