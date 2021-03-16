Aaron Boupendza'ya Premier Lig'den 7 talip birden!

Spor Toto Süper Lig'de 18 golle krallık yarışında zirvede yer alan Hataysporlu Aaron Boupendza'nın talipleri artıyor.

Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da listesinde yer alan Gabonlu golcü için İngiliz basınından flaş bir transfer iddiası geldi. The Sun'ın 90min.com'a dayandırdığı habere göre; 24 yaşındaki yıldıza 7 Premier Lig ekibi birden talip oldu.

Haberde Premier Lig takımları Tottenham, Leicester, Crystal Palace, Brighton, Wolverhampton, Newcastle ve West Ham'ın Boupendza'nın peşinde olduğu öne sürüldü.

AUBAMEYANG, ARSENAL'E İSTİYOR

Öte yandan Arsenal'in yıldız ismi Pierre-Emerick Aubameyang'ın da Aaron Boupendza'yı Arsenal'de görmek istediği belirtildi. Aubameyang'ın, milli takımdan arkadaşı Boupendza ile aynı takımda oynamak istediği ve 24 yaşındaki futbolcuyu Arsenal yönetimine önerdiği öne sürüldü.