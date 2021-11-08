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Aaron Ramsey, Allegri'nin planları arasında yok!

08.11.2021 23:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta beklentilerin altında kalan orta saha oyuncusu Aaron Ramsey'in takımdan ayrılabileceği öne sürüldü.

Aaron Ramsey, Allegri'nin planları arasında yok!
Aaron Ramsey

Aaron Ramsey

GLR Galler
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Juventus
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İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen Aaron Ramsey'in beklentileri karşılayamadığı ve ocak ayında takımdan gönderileceği iddia edildi.

İtalyan basınına göre, Ramsey'in teknik direktör Massimiliano Allegri'nin planları arasında yer almadığı aktarıldı.

Galli orta saha Ekim ayının başından beri Juventus formasını toplamda sadece 7 dakika giyebildiği belirtildi.

Kulübün Ocak ayı transfer döneminde orta saha oyuncusunu satmaya çalışacağı, başarısız olması halinde oyuncunun 2023 yılına kadar geçerli olan sözleşmesini feshedeceği bildirildi. Oyuncunun İtalyan ekibindeki maaşının yıllık 10 milyon euro olduğu tahmin ediliyor.

Ramsey'in de İtalyan kulübünden ayrılmaya sıcak baktığı bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Juventus
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