Aatif Chahechouhe: Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünmek bile istemiyorum

Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Aatif Chahechouhe, kamp çalışmaları ile ilgili olarak, "Kamp şu ana kadar iyi gidiyor. Çok yoruluyoruz. Herkes elinden geleni veriyor ve her şeyin yolunda gittiğini söyleyebilirim. Takım olarak mutluyuz. Takımda herkes birbiriyle iyi anlaşıyor ve iyi bir çalışıyor" diye konuştu.

"KALİTEME İNANIYORUM"

Teknik direktör Cocu ile ilgili olarak Aatif, "Yeni bir hocamız var. O da yeni bir oyuncu grubuyla tanıştı. Bizi antrenmanlarda gözlemliyor. Bizi antrenmanlarda gözlemliyor. Şu anda benimle ilgili ne düşünüyor bilmiyorum negatif veya pozitif düşüncem yok. Hocamız bize karşı dürüst. Herkese inandığını düşünüyorum. Onun inancına karşı bizim ne vereceğimiz önemli. Geçen sezon ilk zamanlar ilk 11 oyuncusu değildim sonradan 11'de oynamaya başladım. Sezon başında ilk 11 oynamaya başlarsam gerisi bana ait. Kendimi göstermeme gerekiyor. Kaliteme inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"HOCAMIZ HERKESE ÖNEM VERİYOR"

Aatif, Fenerbahçe'de yaşanan yönetim ve teknik ekip değişikliği ile ilgili, "Kulüpte çok şey değişti. Yeni başkan ve yeni teknik direktörümüz var ama biz Fenerbahçe olarak devam ediyoruz. Herkes şu ana kadar memnun görünüyor. Herkes en iyi şartları sunmak için elinden geleni yapıyor. Son derece iyi bir görüntü var. Hocamız sürekli bizi dinliyor ve herkese önem veriyor. Sezonun ilerleyen dönemlerinde bunun meyvesini alacağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.