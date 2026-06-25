AB açıkladı: O ülke vatandaşlarına vize yok

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Somali vatandaşlarına yönelik vize uygulamasında dikkat çeken bir karar aldı. Konsey tarafından yapılan açıklamada, Somali’ye vize verilmesinin geçici olarak kısıtlandığı duyuruldu.

AB’nin aldığı karara gerekçe olarak ise Mogadişu yönetiminin, birlik ülkelerinde düzensiz şekilde kalan vatandaşlarının geri kabulü konusunda yeterli işbirliği göstermemesi gösterildi.

ÇOK GİRİŞLİ VİZELER KALKTI

Yeni düzenleme kapsamında AB üyesi ülkeler, Somali vatandaşlarına artık çok girişli vize veremeyecek. Ayrıca diplomatik ve hizmet pasaportu sahipleri için sağlanan vize ücret muafiyetleri de kaldırıldı.

“GERİ KABUL İŞBİRLİĞİ” VURGUSU

AB Konseyi açıklamasında, alınan kararın düzensiz göçle mücadele ve geri kabul süreçlerinin daha etkin yürütülmesi amacı taşıdığı ifade edildi.