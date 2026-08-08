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'Salak Milyoner' filmi gerçek oldu: Evin altını köstebek yuvasına çevirdiler!

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Gaziantep'te define hayali kuran 5 kişinin girişimi, jandarma ekiplerinin operasyonuyla yarım kaldı. Nizip ilçesinde bir ev ve arazide metrelerce derinliğe ulaşan kaçak kazı yapan şüpheliler suçüstü yakalanırken, ortaya çıkan görüntüler Yeşilçam'ın unutulmaz yapımlarından 'Salak Milyoner' filmini akıllara getirdi. Evin altında açılan dev çukur dikkat çekerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gaziantep'te bir ev ve arazide define bulmak için kaçak kazı yapan 5 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Salak Milyoner filmi gerçek oldu: Evin altını köstebek yuvasına çevirdiler! 1

5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik çalışma yapıldı.

Çalışmaları sonucunda Nizip ilçesinde M.K. isimli şahsın evinde ve arazisinde kaçak kazı yaptığı tespit edildi.

Ekiplerce adrese yapılan operasyonda ev sahibi M.K. ile birlikte H.A., R.Y., M.Y. ve İ.M. isimli şahıslar kaçak kazı yaptığı esnada suçüstü yakalandı.

Salak Milyoner filmi gerçek oldu: Evin altını köstebek yuvasına çevirdiler! 2

'SALAK MİLYONER' FİLMİ GERÇEK OLDU

Şüpheli şahısların evde kazı yaparak oluşturduğu metrelerce derinlikteki çukur dikkat çekerken Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden 'Salak Milyoner'i akıllara getirerek, 'film gerçek oldu' dedirtti. Yapılan aramalarda ise suçta kullandıkları 22 adet değişik boy ve vaziyette duvar kırma aparatı, 8 adet kazı malzemesi, 2 adet merdiven, 2 adet seyyar kablo, 1 adet Hilti ve 1 adet projektör ele geçirildi.

Salak Milyoner filmi gerçek oldu: Evin altını köstebek yuvasına çevirdiler! 3

Kazı malzemelerine el konularak şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mynet tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep define avı
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