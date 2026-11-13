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AB’nin kabul etmediği Türk lezzeti BM’de ilgi odağı oldu! Yiyen ertesi gün yine geldi

Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi çerçevesinde kurulan kokoreç standı, yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekti. Avrupa Birliği tarafından kabul edilmeyen kokoreci, Birleşmiş Milletler kontrolündeki mavi bölgede deneyimleyen yabancı ziyaretçiler 'Kokoreç çok güzel' diyerek beğendiklerini dile getirdi.

AB’nin kabul etmediği Türk lezzeti BM’de ilgi odağı oldu! Yiyen ertesi gün yine geldi

Avrupa Birliği tarafından kabul edilmeyen kokoreç, Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) çerçevesinde BM kontrolündeki mavi bölgede kurulan alanında satılması dikkat çekti.

AB’nin kabul etmediği Türk lezzeti BM’de ilgi odağı oldu! Yiyen ertesi gün yine geldi 1

Standa gelen yabancı ziyaretçiler daha önce tatmadıkları kokoreci deneyimleme fırsatı bulurken kokorecin hazırlanışını ve Türk kültüründeki yeri anlatıldı.

AB’nin kabul etmediği Türk lezzeti BM’de ilgi odağı oldu! Yiyen ertesi gün yine geldi 2

Balıkesir'den gelerek alanda kokoreç satışı yapan Erdal Aslanboğa, gördüğü ilgiden memnun kalırken kokoreci ilk kez deneyen bazı yabancı katılımcılar, lezzeti beğenerek ertesi gün yeniden standın yolunu tuttu. Kokoreci yemeye gelen yabancı ziyaretçiler 'Kokoreç çok güzel' diyerek beğendiklerini dile getirdi.

"AVRUPA BİRLİĞİNE KABUL EDİLMEYEN KOKOREÇ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ALANINA GİRDİ"

AB’nin kabul etmediği Türk lezzeti BM’de ilgi odağı oldu! Yiyen ertesi gün yine geldi 3

Balıkesir'den gelerek COP31'in mavi bölgede kokoreç satışı yapan Erdal Aslanboğa, "Şuanda bu alanda bir ilk yaşıyoruz. Daha önce Avrupa Birliğine kabul edilmeyen kokoreç şuanda Birleşmiş Milletler alanına girdi. Gelen yabancı ziyaretçilerimizin tepkisi çok güzel. Bilmeyenler var, doğru bir şekilde bilmeyenlere anlatıyoruz. Sokak lezzetimizi, kültürümüzü aktarmaya çalışıyoruz. Şu anda geri dönüşümler de çok güzel. Yiyen ertesi gün bir daha yemeğe geliyor. 10-12 gün boyunca buradayız. Birçok ülkeden gelen farklı kültürlerde insanlar var. Kendi kültürümüzü burada hem anlatıp hem de tadım yaptırıyoruz. Gerçekten de kendi açımıza ve kendi kültürümüzü güzel bir şekilde tanıtmamız gerekiyor. İnşallah daha güzel yerlerde sokak lezzetlerimizi tanıtacağız" dedi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Gökçen Kökden tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya yemek cop31
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Sümüklü böcek yerler kokoreçe laf atarlar, Avrupalılar da damak zevki var mı ki
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