GTA filmi veya dizisi gelecek mi? Take-Two CEO'sundan açıklama

Grand Theft Auto 6'nın oyun tarihinin en büyük çıkışına imza atması bekleniyor. Take-Two Interactive CEO'su Strauss Zelnick ise serinin geleceğine ilişkin dikkat çekici değerlendirmeler yaptı. Bunlardan biri de GTA'nın film veya diziye uyarlanma ihtimali oldu.

GTA FİLMİ VEYA DİZİSİ YAPILACAK MI?

David Rubinstein ile gerçekleştirdiği röportajda Zelnick'e, GTA markasının oyun dünyasının dışına taşınarak bir film veya televizyon dizisine dönüştürülüp dönüştürülemeyeceği soruldu.

Zelnick, şirketin yalnızca gurur duyabileceği eğlence içerikleri üretmek istediğini belirtti. Bununla birlikte yaratıcı ekiplerin böyle bir projeye gerçekten tutkuyla yaklaşması ve tüketicilerin ilgisini canlı tutacak güçlü bir yaklaşıma sahip olması durumunda GTA filmi veya dizisine sıcak bakacaklarını ifade etti.

TAKE-TWO CEO'SU: ÇOK SEÇİCİYİZ

Strauss Zelnick, oyun markalarının farklı alanlara uyarlanmasına ilişkin yaklaşımını şu sözlerle açıkladı:

"Markalarımızı farklı alanlara taşırken çok dikkatli davranıyoruz. Çünkü biz yaratıcı bir şirketiz ve amacımız dünyada mümkün olan en iyi eğlenceyi üretmek. Her zaman gurur duyacağımız eğlence içerikleri ortaya koymak istiyoruz.

Yaratıcı ekiplerimiz böyle bir projeye tutkuyla bağlıysa ve bunun tüketicilerimizin ilgisini bir şekilde çekip onları memnun edeceğini düşünüyorlarsa fikrî mülkiyetimize dayanan bir film veya televizyon dizisi yaparız.

Ancak bunun için çıtamız yüksek. Elbette her zaman başarısızlık riski var. Bu nedenle böyle bir ihtimali dışlamıyoruz ama çok, çok seçici davranıyoruz."

Zelnick'in açıklamaları, GTA'nın film veya diziye uyarlanması ihtimalinin tamamen ortadan kalkmadığını gösteriyor.

GTA 6, 19 Kasım'da PlayStation 5 ve Xbox Series konsolları için çıkış yapacak.

Kaynak: Insider Gaming