Ulaşmak için uçurum kenarından geçiliyor! Görenleri şaşırtan kütüphane

Kütüphaneler genellikle sessiz ve sakin ortamlarıyla bilinse de Çin'de bulunan bir yapı, konumuyla alışılmışın dışına çıkıyor. Bir uçurumun yamacındaki büyük bir mağaranın içine inşa edilen Mianhua Kütüphanesi, hem kitap tutkunlarının hem de farklı yerler keşfetmek isteyen gezginlerin ilgisini çekiyor. Sosyal medyada kısa sürede yayılan kütüphane, etkileyici manzarası ve sıra dışı mimarisiyle dikkatleri üzerine topluyor.

BİNLERCE KİTAP KAYALIKLARIN ARASINDAKİ MAĞARADA

Çin'in Guangxi bölgesinde, Mianhua köyünün yakınlarında bulunan kütüphane, büyük bir kaya mağarasının içine yerleştirildi. Mağaranın düzensiz duvarları boyunca sıralanan binlerce kitap, yapının iç bölümünü adeta doğal bir kitaplığa dönüştürüyor.

Kütüphanenin dış cephesi de en az iç mekânı kadar ilgi çekici. Kayalığın kenarına uzanan ahşap yürüyüş yolları ve balkonlar, ziyaretçilere farklı bir deneyim sunuyor. Yüksek kayalıkların çevresindeki yemyeşil bitki örtüsü ise yapının manzarasını tamamlıyor.

HEM YEREL HALKA HEM TURİSTLERE HİZMET VERİYOR

Mianhua Kütüphanesi, kırsal bir bölgede bulunmasına rağmen yalnızca yerel halkın kitaplara erişimini sağlayan bir merkez olarak faaliyet göstermiyor. Aynı zamanda ülkenin farklı noktalarından gelen ziyaretçilerin ilgisini çeken bir turistik cazibe merkezi hâline gelmiş durumda.

Mayıs 2025'te açılan kütüphane, kısa sürede Çin sosyal medyasında gündem oldu. Sıra dışı görüntüleri nedeniyle yapay zekâyla oluşturulmuş bir mekânı andırsa da kütüphane gerçek bir ziyaret noktası olarak hizmet veriyor. Ancak buraya ulaşmak isteyenlerin kayalığın bulunduğu bölgeye yürüyerek gitmesi gerekiyor.

Doğayla iç içe konumu, mağara içerisindeki kitap koleksiyonu ve uçurum kenarındaki mimarisiyle Mianhua Kütüphanesi, dünyanın en sıra dışı kütüphaneleri arasında gösterilen yerlerden biri olarak öne çıkıyor.