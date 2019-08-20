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Dünya ayakta! ABD füzeleri ateşledi

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DÜNYA  | 20.08.2019 11:19 | Son Güncelleme

ABD ordusu, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çıkmasının ardından ilk kez 500 kilometreden uzun menzilli füze denemesi gerçekleştirdi.

Dünya ayakta! ABD füzeleri ateşledi

ABD Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, geleneksel olarak yapılandırılmış, 500 kilometreden uzun karaya fırlatılan bir seyir füzesi testinin 18 Ağustos’ta Kaliforniya’da bulunan San Nicolas Adası’nda gerçekleştirildiğini bildirdi.

‘ABD, ANLAŞMADAN AĞUSTOS AYININ BAŞINDA ÇEKİLMİŞTİ’

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ağustos ayının başında yaptığı açıklamada, ABD’nin Orta Menzilli Nükleer Anlaşması’ndan (INF) resmi olarak çekildiğini açıklamıştı.

INF Anlaşması, dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan ve Sovyetler Birliği lideri Mihail Gorbaçov tarafından imzalanmıştı.

Anlaşma, menzili 500 ile 5 bin 500 kilometre arasında olan ve karadan havaya atılabilen orta menzilli tüm nükleer ve konvansiyonel balistik füzelerin yasaklanmasını öngörüyordu.

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Anahtar Kelimeler:
abd 500 kilometre uzun menzilli Deneme

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