ABD 5G ile iletişimde birinci olmak istiyor

Çin’in, dijital cihazlara ve ekipmanlara casus yazılımlar yüklediğinden veya açık arka kapılar bıraktığından şüphelenen Amerika 5G ekipmanı üretecek şirketlerin bunu Çin dışında yapmasını istiyor.

ABD’deki güvenlik bürokratlarının bu isteklerini teknoloji şirketlerine de resmi olarak ilettiği vurgulanıyor.

Öte yandan Amerika’nın Çin’de üretim yapan diğer ülkelere ait şirketlerin ürünlerini de ABD’ye sokmama konusunda kararlığı olduğunun altı çiziliyor. Bu nedenle, Nokia ve Ericsson’un da üretimlerini Çin dışına taşımak zorunda olduğu biliniyor.

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