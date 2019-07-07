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ABD 5G ile iletişimde birinci olmak istiyor

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TEKNOLOJİ  | 07.07.2019 11:56 | Son Güncelleme

ABD 5G konusunda hızlı bir şekilde ilerlemek ve tüm şehirleriin 5G kapsama alanı içine girmesini istiyor. Ancak Çin ile arasındaki çekişme nedeniyle GSM ve teknoloji şirketlerinin Çin’de üretim yapmasına da karşı.

ABD 5G ile iletişimde birinci olmak istiyor

Çin’in, dijital cihazlara ve ekipmanlara casus yazılımlar yüklediğinden veya açık arka kapılar bıraktığından şüphelenen Amerika 5G ekipmanı üretecek şirketlerin bunu Çin dışında yapmasını istiyor.
ABD’deki güvenlik bürokratlarının bu isteklerini teknoloji şirketlerine de resmi olarak ilettiği vurgulanıyor.

Öte yandan Amerika’nın Çin’de üretim yapan diğer ülkelere ait şirketlerin ürünlerini de ABD’ye sokmama konusunda kararlığı olduğunun altı çiziliyor. Bu nedenle, Nokia ve Ericsson’un da üretimlerini Çin dışına taşımak zorunda olduğu biliniyor.

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Anahtar Kelimeler:
abd 5G

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