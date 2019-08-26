ABD Açık'ta Karolina Pliskova ve Kei Nishikori ikinci turda

ABD'nin New York kentinde başlayan sezonun son grand slam turnuvasında tek kadınların favori isimlerinden Çek Pliskova, ilk turda vatandaşı Tereza Martincova ile karşılaştı.
Pliskova, büyük çekişmeye sahne olan ve bir saat 46 dakika süren mücadelede dünya sıralamasının 138. basamağındaki Martincova'yı 7-6'lık iki set sonunda 2-0 yenerek ikinci tura yükseldi. Turnuvada 2016'nın finalisti Pliskova, ikinci turda Gürcü Mariam Bolkvadze ile eşleşti.
NISHIKORI'NİN RAKİBİ ÇEKİLDİ
Tek erkeklerde 7 numaralı seribaşı Kei Nishikori, ilk turda klasmanın 205. sırasındaki Arjantinli Marco Trungelliti ile mücadele etti.
Geçen yılın yarı finalisti Nishikori, setlerde 6-1 ve 4-1 üstünlüğüyle devam eden maçta Trungelliti'nin mücadeleden çekilmesiyle ikinci tura kaldı. Japon tenisçi, ikinci turda dünya sıralamasının 108. basamağındaki ABD'li Bradley Klahn'ın rakibi oldu.
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