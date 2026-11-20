Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray Çağdaş Faktoring, ABD basketbolunun dikkat çeken isimlerinden birini renklerine bağladı. Sarı-kırmızılıların yeni yıldızı, mart ayında takıma katılacak.

WNBA'DE ÖDÜLLERE AMBARGO KOYDU

Geçtiğimiz sezon Minnesota Lynx formasıyla mücadele eden Olivia Miles, 19,8 sayı, 4,7 ribaund ve 6 asist ortalamaları yakaladı. Takımının normal sezonu lider tamamlamasında önemli rol oynayan yıldız oyuncu, bireysel başarılarıyla da öne çıktı.

2026 WNBA sezonunda Yılın Çaylağı seçilen Miles, aynı zamanda WNBA En İyi 5'ine girmeyi başardı ve All-Star karşılaşmasına ilk beş oyuncusu olarak başladı. Yıldız basketbolcu, MVP yarışını ise A'ja Wilson'ın ardından ikinci sırada tamamladı.

MART 2027'DE GALATASARAY'A KATILACAK

2026/27 sezonu hedefleri doğrultusunda iddialı yürüyüşünü sürdüren Galatasaray Çağdaş Faktoring, kadrosunu Amerikalı yıldız oyun kurucu Olivia Miles ile güçlendirdi. Kulübümüz, başarılı oyuncu ile anlaşmaya vardı. 💛❤️ 3x3 basketbol ligi Unrivaled macerasının ardından Mart 2027’de takımımıza katılacak ve sezonun son bölümünde bizimle olacak Olivia Miles’a büyük taraftarımızın önüne çıkacağı bu yeni serüvende başarılar diliyor, sarı-kırmızılı ailemize hoş geldin diyoruz. 💪 Olivia Miles kimdir? 29 Ocak 2003 tarihinde ABD’nin New Jersey eyaletinde dünyaya gelen Olivia Miles, lise eğitimini Blair Academy’de tamamladı. Erken yaşlardan itibaren çok yönlü oyunu ve saha görüşüyle dikkat çeken 1.78m boyundaki oyun kurucu, kolej kariyerinde NCAA’in köklü ekiplerinden Notre Dame ve ardından TCU Horned Frogs formaları giydi. Notre Dame tarihinde en çok “triple-double” yapan oyuncu unvanını ele geçiren ve NCAA turnuva tarihinde ilk turda “triple-double” başaran ilk çaylak olan Miles, son kolej sezonunda TCU formasıyla Big 12 Konferansı’nda Yılın Oyuncusu seçildi. 2026 WNBA Draftı’nda Minnesota Lynx tarafından 2. sıradan seçilerek profesyonel kariyerine adım atan Olivia Miles, çaylak sezonunda adeta lig tarihini yeniden yazdı. Normal sezonda ürettiği toplam 790 sayıyla (19.8 sayı, 4.7 ribaund, 6.0 asist ortalamaları) WNBA tarihinin bir sezonda en çok sayı atan çaylağı rekorunu kıran yıldız isim; ilk beşte başladığı WNBA All-Star’ın ardından, oy birliğiyle 2026 WNBA Yılın Çaylağı seçildi ve WNBA En İyi İlk Beş’te kendine yer buldu. Olivia Miles ayrıca 2026 WNBA MVP oylamasında Las Vegas Aces yıldızı A’ja Wilson’ın ardından ikinci sırada yer aldı. Güncel olarak Unrivaled liginde Hive BC kadrosunda yer alan ve Mart 2027 itibarıyla sarı-kırmızılı formayı sırtına geçirecek olan Olivia Miles; yüksek skor gücü, üst düzey oyun kuruculuk becerileri ve rekorlarla dolu kazanan kimliğiyle sezonun en kritik bölümünde şampiyonluk hedeflerimize ulaşmamızda takımımızın en önemli güçlerinden biri olacak. — Galatasaray Çağdaş Faktoring (@KadinBasketGS) November 20, 2026

Galatasaray'ın yeni transferi Olivia Miles, mart ayında Unrivaled turnuvasının sona ermesinin ardından takıma dahil olacak. ABD'li oyun kurucu, sarı-kırmızılı formayla hem lig play-offlarında hem de EuroLeague Women Final Six etabında görev yapacak.

ESKİ TAKIM ARKADAŞLARIYLA YENİDEN BULUŞACAK

Olivia Miles, Minnesota Lynx'te Natasha Howard, Dorka Juhasz ve Emese Hof ile birlikte forma giymişti. Galatasaray'da eski takım arkadaşlarıyla yeniden buluşacak olan yıldız oyuncunun, sarı-kırmızılı ekibin sezonun kritik bölümündeki hedeflerine önemli katkı sağlaması bekleniyor.