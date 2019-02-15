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ABD Başkanı Trump 'obez ama sağlığı iyi'

BBC BBC
15.02.2019 12:24 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın son kontrollerinde obez çıktığı ama sağlığının iyi olduğu açıklandı.

ABD Başkanı Trump 'obez ama sağlığı iyi'

Geçen haftaki kontrollerde, 1.90 boyundaki Trump'ın bir yıl öncesine göre artan kilosu 110, Beden Kitle Endeksi de klinik obezlik sınırları içinde kabul edilen 30 çıktı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre doktoru Sean Conley, "Benim değerlendirmeme göre Başkan'ın sağlık durumu çok iyi" dedi.

72 yaşındaki Trump'ın artık normal kabul edilen türden bir kalp sorunu olduğu ve yüksek dozda kolesterol ilacı aldığı biliniyor.

Hayatında hiç alkol kullanmadığını söyleyen ve sigara içmeyen Trump, fast food ve kola gibi içeceklere düşkünlüğüyle tanınıyor.

'SAĞLIK RAPORUNU KENDİ YAZDI'

Trump seçim kampanyasında kalabalığa bir doktor raporu göstererek "Seçilecek en sağlıklı başkan olacağım" demişti.

Ancak söz konusu "belgede" adı geçen doktor, raporu Trump'ın kendisinin yazdığını açıklamıştı.

Geçen yıl da Doktor Ronny Jackson, günde 4-5 saat uyumasının kaygı verici olmadığını çünkü Trump'ın "inanılmaz genleri" olduğunu söylemişti.

Dr. Conley'nin yıllık check-up raporunda "Fiziki muayene sonunda Trump'ın gözleri, kulakları, burnu, ağzı, dişleri, diş etleri, kalbi, akciğerleri, cildi, sindirim ve sinir sisteminde hastalığa işaret eden ciddi bir bulgu yok" denildi, ancak kolesterol ilacının günde 10 miligramdan 40 miligrama çıkarıldığı belirtiliyor.

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abd başkan Trump Obez sağlık raporu

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