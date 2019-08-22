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ABD başlarına ödül koydu! 5 milyon dolar verilecek

orkun.inanc orkun.inanc
GÜNDEM  | 22.08.2019 02:24 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı, DEAŞ terör örgütü üyesi bazı üst düzey yöneticilerin kimlik ya da yer tespitine yardımcı olacak bilgiler karşılığında 5 milyon dolar ödül verileceğini duyurdu.

ABD başlarına ödül koydu! 5 milyon dolar verilecek

ABD Dışişleri Bakanlığı, DEAŞ'ın önde gelen isimlerinden Emir Muhammed Said Abdül-Rahman al-Mevla, Sami Jasim, Muhammed el Caburi, Mutaz Numan ve Necmi el Caburi'nin başına konulan ödüle ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Söz konusu teröristler hakkında bilgi vereceklere, Dışişleri Bakanlığı yetkililerine elektronik posta veya telefon ile ulaşmaları çağrısında bulunulan açıklamada, her bir isim için 5 milyon dolar ödül verileceği kaydedildi.

Terör örgütü yöneticilerinin yakalanmasına yönelik bilgi paylaşımı için taahhüt edilen para ödülü, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından uygulanan "Adalet için ödül" programı kapsamında verilecek. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
abd Dışişleri Bakanlığı DEAŞ

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