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Her yerde aranıyor! İki kadını sokak ortasında yumruklayıp kaçtı

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 30.01.2019 11:53 | Son Güncelleme

ABD’nin Los Angeles şehrinde iki kadını yumrukladıktan sonra kaçan bir adam her yerde aranıyor. Sosyal medyada paylaşılan video sert tepkilerin hedefi oldu.

Los Angeles’ta geçtiğimiz günlerde kaydedilen görüntülerde bir adam, iki kadını yumrukladıktan sonra olay yerinden koşarak ayrıldı.

Saldırıya uğrayan kadınlar, adamın 6 dolarlık yemek için kendilerini taciz ettiğini, bu yüzden tartıştıklarını söyledi. Olay yoldan geçenler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Los Angeles Polis Merkezi, Güney Spring Caddesi üzerinde bir yemek standında meydana gelen kavgada iki kadını acımasızca yumruklayan şahsın yakalanması için vatandaşlardan yardım istendiğini açıkladı.

Polis, her iki kadının da tedavi için yakındaki bir hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Polis, şüphelinin siyah saçlı ve kahverengi gözlü, yaklaşık 165-175 boylarında, 105-110 kilo arasında ve 30 yaşlarında bir erkek olduğunu açıkladı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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