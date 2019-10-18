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ABD'de bir kadının yaşadığı karavandan 320 fare çıktı

Mert Şuşut Mert Şuşut
İLGİNÇ HABERLER  | 18.10.2019 12:19 | Son Güncelleme

ABD'nin California eyaletinin San Diego kentinde bir kadının yaşadığı karavanda bulunan 320 fare toplatıldı.

ABD'de bir kadının yaşadığı karavandan 320 fare çıktı

Ülke basınında yer alan haberde, bölge sakinlerinin şikayetleri üzerine karavanında yaklaşık 320 fare besleyen kadının ikna edildiği ve farelerin toplatıldığı belirtildi.

Yetkililer, karavanın her bölümünde bulunan farelerin, döşemelerin ve koltukların altında oyuklar açtığını, motorun kablolarını kemirdiklerini açıkladı.

Adı açıklanmayan kadının ilk başta iki fareye sahip olduğu ancak farelerin her 4 haftada bir doğum yapması sonucunda sayının katlanarak arttığı ve son durumda 320 civarında farenin karavanda yaşadığı tespit edildi.

Kadının durumun kontrolünden çıktığını kabul ettiği ve başka bir yerde yaşayacağı ifade edildi.

KAYNAK: AA

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abd karavan 320 fare San Diego

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