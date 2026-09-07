Balkona çamaşır asma devri bitiyor! Ağır cezalar kapıda

Türkiye'de milyonlarca kişi apartman ve sitelerde yaşıyor. Evlerin bir parçası olarak görülen balkonlarla ilgili ise pek çok kişinin bilmediği kurallar bulunuyor.

Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında binanın dış görünüşünü etkileyen bazı uygulamalar, apartman sakinleri arasında hukuki sorunlara yol açabiliyor.

BALKONA ÇAMAŞIR ASMAK SORUN OLABİLİR

Özellikle balkon demirlerinin dışına taşacak şekilde çamaşır asılması tartışma konusu olabiliyor.

Binanın dış görünüşünü bozan veya ortak alan niteliğindeki dış cepheyi etkileyen uygulamalar, kat malikleri arasında şikayete neden olabiliyor. Bu tür durumlarda mahkeme, somut olayın özelliklerine göre uygulamanın sonlandırılmasına karar verebiliyor.

TEK BİR KOMŞUNUN ŞİKAYETİYLE SÜREÇ BAŞLAYABİLİYOR

Apartmanda yaşanan anlaşmazlıklarda tek bir kat malikinin şikayeti dahi hukuki sürecin başlamasına neden olabiliyor. Ancak her şikayetin otomatik olarak yasaklama veya ceza sonucunu doğurmadığı, olayın mahkeme tarafından ayrıca değerlendirildiği belirtiliyor.

Mahkeme kararına rağmen uygulamanın sürdürülmesi ise farklı hukuki sonuçlar doğurabiliyor.

SU DAMLATMA VE KOKU DA SORUN ÇIKARABİLİYOR

Balkonda çamaşır kurutulması yalnızca dış görünüş açısından değil, komşular açısından oluşturduğu rahatsızlık nedeniyle de tartışma konusu olabiliyor.

Alt kata sürekli su damlaması, kötü koku oluşması veya komşuların yaşamını olumsuz etkileyen başka durumların ortaya çıkması halinde hukuki yollara başvurulabiliyor.

UZMANLARDAN BALKON UYARISI

Gayrimenkul uzmanları ve hukukçular, balkonun dışına taşan ve binanın dış görünüşünü değiştiren uygulamalarda dikkatli olunması gerektiğine işaret ediyor.

Çamaşırları balkon demirlerinin dışına sarkıtmak yerine balkon içerisinde kullanılan portatif kurutmalıkların tercih edilmesi, olası komşuluk uyuşmazlıklarının önüne geçilmesine yardımcı olabilir.