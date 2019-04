Bir kedi için 'kozmik cenaze töreni' düzenlenecek

ABD'nin Oregon Eyaletinde yaşayan ve kedisi ocak ayında diyabet hastalığı nedeniyle ölen Munt, bağış toplanan internet platformu GoFundMe'de açtığı sayfada, "Pikachu, daha önce hiçbir kediye nasip olmayan bir vedaya sahip olacak. Onun bir parçası uzayda olacak ve oradan Dünya’yı izleyecek" ifadelerini kullandı.

Kedinin küllerini ‘Celestis’ adlı şirket aracılığıyla yollamayı planlayan Munt, bu işin maliyetinin 5 bin dolar (yaklaşık 29 bin 650 lira) olduğunu ifade etti. Paranın yarısına yakınını kısa sürede toplayan Munt, uzayla ilgili haberler yayınlayan space.com’a ise kendi birikiminden parayı ödediğini açıkladı.

Munt, "Ben şirketle anlaşma yaptım ve parayı ödedim. Ama o sırada da kampanya başlattım destek olmak isteyenler olursa diye. Sonuçta küçük bir miktar değil. Rüyam çok yakında gerçek olacak" dedi.

