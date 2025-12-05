Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Tokatlı otobüs şoförü e-Devlette gördüğüne inanamadı! Hiç gitmediği 5 ilden gelmiş

İçerik devam ediyor

Tokat’ta özel halk otobüsü şoförü olarak görev yapan 55 yaşındaki Şenel Gürses başına gelen olay karşısında şaşkına döndü. Gürses, hiç gitmediğini söylediği 5 şehirden gelen 18 adet HGS cezası aldı. Durumu e-Devlet üzerinden fark eden Gürses, cezalara itiraz ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Kentte özel halk otobüsünde şoförlük yapan Şenel Gürses, hiç gitmediği şehirlerden adına kesilen HGS cezalarıyla şaşkınlık yaşadı. Gürses, e-Devlet üzerinden gelen bildirimlerle durumu fark ettiğini ve İstanbul başta olmak üzere birçok şehirden geçiş cezası geldiğini söyledi.

"EVİMİN ÖNÜNDE DURAN ARACA CEZA YAZILMIŞ"

Tokatlı otobüs şoförü e-Devlette gördüğüne inanamadı! Hiç gitmediği 5 ilden gelmiş 1

Şenel Gürses, "e- Devlet'e bakarken adıma cezaların yazıldığını gördüm. Kapımda bir aracım var kendim otobüs şoförü olmama rağmen baktım ki evimin önünde duran araca ceza yazılmış. Hepsiyle ilgili itirazda ve suç duyurusunda bulundum.

5 İLDEN CEZA!

Tokatlı otobüs şoförü e-Devlette gördüğüne inanamadı! Hiç gitmediği 5 ilden gelmiş 2

Savcı beye ifade verdim. 5 tane ilden Adana, Mersin, İstanbul, Kırşehir ve Niğde’den ceza geldi. 18 adet ceza, ben o tarihlerde sürekli şoförlük yaptığım için çalışıyordum. İlk gördüğüm de şok oldum" dedi. Kaynak: DHA

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İsrail'e Eurovision izni verildi, 4 ülke yarışmadan çekildiİsrail'e Eurovision izni verildi, 4 ülke yarışmadan çekildi
3 yaşında satrançta dünya rekoru kırdı3 yaşında satrançta dünya rekoru kırdı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Ceza Şoför HGS Tokat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
11. Yargı Paketi komisyondan geçti!

11. Yargı Paketi komisyondan geçti!

Trump arabuluculuk yaptı, yıllardır savaşan iki ülke barışa imza attı

Trump arabuluculuk yaptı, yıllardır savaşan iki ülke barışa imza attı

Caner Erkin'e yine tarihe geçecek ceza! Men edilmekten maç oynayamaz hale geldi

Caner Erkin'e yine tarihe geçecek ceza! Men edilmekten maç oynayamaz hale geldi

Eurovision'da İsrail boykotu! O ülkeler yarışmadan çekildi

Eurovision'da İsrail boykotu! O ülkeler yarışmadan çekildi

Vergi teklifi Meclis'ten geçti: İşte madde madde yeni düzenleme

Vergi teklifi Meclis'ten geçti: İşte madde madde yeni düzenleme

Altını tahtından etti: Yüzde 142 kazandırdı!

Altını tahtından etti: Yüzde 142 kazandırdı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.