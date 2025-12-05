Tokatlı otobüs şoförü e-Devlette gördüğüne inanamadı! Hiç gitmediği 5 ilden gelmiş

Kentte özel halk otobüsünde şoförlük yapan Şenel Gürses, hiç gitmediği şehirlerden adına kesilen HGS cezalarıyla şaşkınlık yaşadı. Gürses, e-Devlet üzerinden gelen bildirimlerle durumu fark ettiğini ve İstanbul başta olmak üzere birçok şehirden geçiş cezası geldiğini söyledi.

"EVİMİN ÖNÜNDE DURAN ARACA CEZA YAZILMIŞ"

Şenel Gürses, "e- Devlet'e bakarken adıma cezaların yazıldığını gördüm. Kapımda bir aracım var kendim otobüs şoförü olmama rağmen baktım ki evimin önünde duran araca ceza yazılmış. Hepsiyle ilgili itirazda ve suç duyurusunda bulundum.

5 İLDEN CEZA!

Savcı beye ifade verdim. 5 tane ilden Adana, Mersin, İstanbul, Kırşehir ve Niğde’den ceza geldi. 18 adet ceza, ben o tarihlerde sürekli şoförlük yaptığım için çalışıyordum. İlk gördüğüm de şok oldum" dedi. Kaynak: DHA