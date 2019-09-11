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ABD'de General Motors 3,4 milyon aracı geri çağırdı

leyla.kader leyla.kader
OTOMOBİL MOTOSİKLET  | 11.09.2019 16:59 | Son Güncelleme

ABD'de otomotiv devi General Motors (GM), fren sisteminde tespit edilen problem nedeniyle 3,4 milyon kamyonet ve cip modelini geri çağırdı.

ABD'de General Motors 3,4 milyon aracı geri çağırdı

ABD'de otomotiv devi General Motors (GM), Bazı kamyonet ve cip modellerinde tespit edilen fren problemi nedeniyle 3,4 milyon araç geri çağrıldı.

Şirketten yapılan açıklamada, fren probleminin görüldüğü 2014-2018 Chevrolet Silverado, GMC Sierra 1500, 2500 ve 3500 kamyonet modelleri ile 2015-2017 Cadillac Escalade ve 2015-2018 GMC Yukon, Chevy Suburban ve Tahoe cip modellerinin geri çağrıldığı duyuruldu.

Açıklamada, toplam 3,4 milyon aracın geri çağrıldığı belirtildi.

Şirket yetkilileri fren probleminin elektrikli fren pompasının eskidikçe daha az vakum gücü üretmesinden kaynaklandığına, bunun da araçların fren sonrası durma mesafesini uzatarak kaza riskini arttırdığına işaret etti.

Geri çağrılan araçların elektronik fren sistemlerinin ücretsiz olarak yeniden düzenleneceği kaydedildi.

ABD Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi, araç sahiplerinden gelen şikayetler üzerine geçen yıl ekimde konu hakkında soruşturma başlatmıştı.

KAYNAK:AA

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