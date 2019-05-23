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ABD’de hortum felaketi: 3 ölü

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 23.05.2019 19:52 | Son Güncelleme

ABD’nin Missouri eyaletinde çıkan hortum sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Şehir merkezlerinde alarmlar çalarken; yerel halk ‘deprem gibiydi’ dedi.

Hortum, ABD’nin Missouri eyaletinde yer alan Jefferson şehrinde dün gece çıktı.

Yerel basın, çıkan hortumda çok sayıda yerleşim yerinin hasar gördüğünü; en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Ayrıca şehir merkezlerinde alarmlar ile halka uyarılar verildi.

O ANLAR KEMARADA

3 kişinin hayatını kaybettiği hortumu, vatandaşlar cep telefonları ile görüntülendi.

(DHA)

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