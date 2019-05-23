ABD’de hortum felaketi: 3 ölü

Hortum, ABD’nin Missouri eyaletinde yer alan Jefferson şehrinde dün gece çıktı.
Yerel basın, çıkan hortumda çok sayıda yerleşim yerinin hasar gördüğünü; en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Ayrıca şehir merkezlerinde alarmlar ile halka uyarılar verildi.
O ANLAR KEMARADA
3 kişinin hayatını kaybettiği hortumu, vatandaşlar cep telefonları ile görüntülendi.
(DHA)
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