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ABD'de Müslüman yolcu sifonu iki kez çekti, uçuş iptal edildi!

BBC BBC
20.09.2019 13:37 | Son Güncelleme

ABD'de "kabin görevlilerinin endişesi" nedeniyle uçuşları iptal edilen iki Müslüman yolcu, ırkçı ve dini ayrımcılığa maruz kaldıklarını söyleyerek soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

ABD'de Müslüman yolcu sifonu iki kez çekti, uçuş iptal edildi!

Abderraoof Alkhawaldeh ve Issam Abdallah adlı yolcular, düzenledikleri basın toplantısında 14 Eylül'de Alabama eyaletinin Birmingham kentinden Dallas'a gitmek için bindikleri uçakta yaşadıklarını anlattı.

Abdallah, "Hayatımda hiç bu kadar aşağılanmadım" dedi.

UÇAKTA NELER YAŞANDI?

Alkhawaldeh ve Abdallah Dallas'a gitmek için American Airlines'ın bölgesel ortağı Mesa Havayolları'nın uçağına bindi.

Ayrı seyahat eden Alkhawaldeh ve Abdallah tanıştıkları için yerlerine otururken birbirlerine el salladı. Bir süre sonra uçuşta gecikme olduğu anonsu yapıldı. Bunun üzerine Abdallah tuvalete gitti. Abdallah tuvaletten çıkarken "kapıyı dinliyordu" bir kabin memuruyla yüzyüze geldi.

Birkaç dakika sonra uçuşun iptal edildiği anonsu yapıldı ve yolculardan uçağı terk etmeleri istendi.

Alkhawaldeh'e göre bir kabin görevlisi yolculardan birine uçuşun güvenlik kaygıları nedeniyle iptal edildiğini söyledi.

İki yolcuyu kapıda sivil ve üniformalı polis memurları karşıladı. Daha sonra bir FBI ajanı da geldi.

FBI görevlisi, Abdallah'ı bir odaya sokup adını ve işini sordu, bavulunun yeniden aranacağını söyledi.

Abdallah'a göre FBI görevlisi, kabin memurunun kendisiyle uçmaktan rahatsız olduğu için polisi aradığını, rahatsızlığın tuvalette sifonu iki kez çekmesinden kaynaklandığını anlattı.

FBI görevlisi bir süre sonra Abdallah'tan özür diledi ve gidebileceğini söyledi.

Yolcular daha sonra başka bir uçakla Dallas'a gönderildi.

American Airlines'tan yapılan açıklamada, uçuşun "kabin görevlilerinin ve bir yolcunun" endişesi nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

Açıklamada "American Airlines ve tüm bölgesel ortaklarımız kabin görevlileri ve yolcularımızın güvenlik endişelerini dikkate alma zorundadır" denildi.

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