Pasifik'teki ada ülkesi Yeni Zelanda yeni yıla girdi

PASİFİK'teki ada ülkesi Yeni Zelanda yeni yıla girdi.
31.12.2025 14:28
Pasifik’teki ada ülkesi Yeni Zelanda, TSİ 14.00'te 2026'ya ‘merhaba’ dedi. Yeni yıl, Yeni Zelanda'nın Auckland ve Wellington kentlerinde havai fişek gösterileriyle karşılandı.Kaynak: DHA | Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır
