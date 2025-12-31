Mynet Trend

Pasifik'teki ada ülkesi Yeni Zelanda yeni yıla girdi

Pasifik’teki ada ülkesi Yeni Zelanda, TSİ 14.00'te 2026'ya ‘merhaba’ dedi. Yeni yıl, Yeni Zelanda'nın Auckland ve Wellington kentlerinde havai fişek gösterileriyle karşılandı.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

Yeni Zelanda
