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ABD'de nehre düşen uçaktaki yolcuların kimlikleri belli oluyor! Uçakta 2 dünya şampiyonu sporcu da varmış...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
30.01.2025 11:14
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ABD'de yaşanan uçak kazasında uçakta bulunan yolcuların kimlikleri belli olmaya başlarken 18 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Nehre düşen yolcu uçağında, 2 dünya şampiyonu sporcunun da bulunduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

ABD'de nehre düşen uçaktaki yolcuların kimlikleri belli oluyor! Uçakta 2 dünya şampiyonu sporcu da varmış...

ABD'de PSA Airlines'a ait bir yolcu uçağı, Washington Ronald Reagan Havalimanı'na yaklaşırken havada askeri Sikorsky UH-60 Black Hawk helikopteriyle çarpışmıştı.

Yerel saatle 21:00 (TSİ 05:00) sularında gerçekleşen kaza sonrası Potomac Nehri'ne düşen uçak ve helikopter için arama kurtarma çalışmaları başlatılırken uçakta 60 yolcu ve dört mürettebatın bulunduğunu, helikopterde ise eğitim uçuşundaki üç ABD askerini olduğu öğrenildi.

DÜNYA ŞAMPİYONU 2 SPORCU...

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Arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, uçaktaki yolcuların kimlikleri de belli olmaya başladı. Nehre düşen yolcu uçağında, çiftler halinde artistik patinajda dünya şampiyonları olan Rus buz pateni sporcuları Sişkova ve Naumov'un da olduğu öğrenildi.

18 CESEDE ULAŞILDI

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Uçak kazasının ardından ilk belirlemelere göre 18 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

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uçak kazası son dakika abd dünya şampiyonu kaza
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