ABD'de nehre düşen uçaktaki yolcuların kimlikleri belli oluyor! Uçakta 2 dünya şampiyonu sporcu da varmış...

ABD'de PSA Airlines'a ait bir yolcu uçağı, Washington Ronald Reagan Havalimanı'na yaklaşırken havada askeri Sikorsky UH-60 Black Hawk helikopteriyle çarpışmıştı.

Yerel saatle 21:00 (TSİ 05:00) sularında gerçekleşen kaza sonrası Potomac Nehri'ne düşen uçak ve helikopter için arama kurtarma çalışmaları başlatılırken uçakta 60 yolcu ve dört mürettebatın bulunduğunu, helikopterde ise eğitim uçuşundaki üç ABD askerini olduğu öğrenildi.

DÜNYA ŞAMPİYONU 2 SPORCU...

Arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, uçaktaki yolcuların kimlikleri de belli olmaya başladı. Nehre düşen yolcu uçağında, çiftler halinde artistik patinajda dünya şampiyonları olan Rus buz pateni sporcuları Sişkova ve Naumov'un da olduğu öğrenildi.

18 CESEDE ULAŞILDI

Uçak kazasının ardından ilk belirlemelere göre 18 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.