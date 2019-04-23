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ABD’de pilotun hayatını kaybettiği uçak kazası güvenlik kamerasında

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 23.04.2019 15:52 | Son Güncelleme

ABD'de geçtiğimiz hafta bir pilotun hayatını kaybetmesine neden olun uçak kazasına dair güvenlik kamera görüntüleri yayınlandı.

Kaza geçtiğimiz Perşembe günü ABD’nin Los Angeles şehrinde bulunan Fullerton bölgesinde yerel saat ile 19:50'de meydana gelmişti.

Fullerton Belediye Havalimanı’nda kalkıştan hemen sonra kontrolü kaybeden Beechcraft B60 tipi uçak yere çakılmış, 48 yaşındaki pilot hayatını kaybetmişti.

Havalimanı güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yükselişe geçen uçağın aniden piste döndüğü ve irtifa kaybederek yere çakıldığı görülüyor. Görüntülerde uçağın yere çarpması ile patlamanın meydana geldiği, ardından uçağın yandığı görülüyor.

Yerel medya, uçağın yakıt deposunun dolu olduğunu ve patlamanın hemen ardından yanmasına neden olduğunu duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
abd pilot uçak kazası

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