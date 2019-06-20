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Robot polis ilk devriyesine çıktı

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İLGİNÇ HABERLER  | 20.06.2019 13:42 | Son Güncelleme

ABD’de üretilen ‘HP Robocop’ isimli polis robot, ilk devriyesine çıktı. Robotun 360 derece dönebilen başlığı, ses ve görüntü kaydedebiliyor.

Robot polis ilk devriyesine çıktı

Kaliforniya eyaletinin Los Angeles şehrindeki Huntington Park bölgesinde üretilen ‘HP Robocop’ isimli polis robotu, Salt Lake Parkı’nda ilk devriyesine çıktı. Polis robotu, resmi olarak polis teşkilatı bünyesine kabul edildi. Huntington Belediyesi ve polis teşkilatının ortak çabaları ile üretildiği belirtilen robotun, 360 derece dönebilen başlığının yüksek kalite görüntü ve ses kaydı alabildiği bildirildi.

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‘POLİS MEMURLARINA YARDIM EDECEK’

Huntington Belediye Başkanı Karina Macias, “HP Robocop polis memurlarına yardımcı olacağı için çok mutluyum. Bu şehrimiz için çok büyük bir başarı ve teknoloji için önemli bir gelişme. HP Robocop gerçekten çok etkileyici bir robot ve toplumun güvenliğine sağlayacağı katkıları görmek için sabırsızlanıyorum” dedi.

Polis müdürü Cosme Lozano ise, “Polis departmanı olarak HP Robocop’u aramızda görmekten memnuniyet duyuyoruz. HP Robocop sayesinde polis memurları kamu yararına çalışmak için daha fazla zamana sahip olacaktır. Robotun bize uyum sağlayacağından şüphem yok” dedi.

KAYNAK: DHA

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Anahtar Kelimeler:
abd robot Devriye ROBOCOP

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