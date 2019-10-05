Mynet Trend

ABD'de skandal olay! Kediye dakikalarca işkence yaptı

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 05.10.2019 16:55 | Son Güncelleme

ABD'de bir sitenin havuzuna attığı kediye dakikalarca işkence eden adam güvenlik kamera görüntülerinden tespit edilerek gözaltına alındı.

Olay ABD'nin Houston kentinde bir sitede meydana geldi.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen olayda 22 yaşındaki Javonte Darion Alexander adlı adamın bir kediyi havuza attığı, dışarı çıkmaya çalışan kediye vurarak onu birçok kez havuzun ortasına fırlattığı görülüyor. Görüntüleri izleyen bir site sakininin videoyu polise teslim etmesi sonrası Alexander'ın gözaltına alındığı belirtildi.

Polis merkezince yayınlanan görüntüleri paylaşan yerel medya, adamın 'hayvanlara işkence' suçlaması ile hakim karşısına çıkarılacağını yazdı.

(DHA)

Kendisini kurtarmaya gelenlere bıçak çektiKendisini kurtarmaya gelenlere bıçak çekti
Vahşet! Köpeği çocuklarının gözü önünde öldürdüVahşet! Köpeği çocuklarının gözü önünde öldürdü
Kurtarmak için seferber oldularKurtarmak için seferber oldular
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abd kedi işkence

En Çok Okunan Trend Haberler

Yurdun yarısı sağanak ve fırtınaya teslim!

Yurdun yarısı sağanak ve fırtınaya teslim!

Rekor ceza! MOBESE'ye yakalandı

Rekor ceza! MOBESE'ye yakalandı

11'incide kız doğurdu! Yaşı ise...

11'incide kız doğurdu! Yaşı ise...

Bebeğini jiletle kesip çamaşır suyu dökmüş!

Bebeğini jiletle kesip çamaşır suyu dökmüş!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Her gün okula böyle gidiyor

Her gün okula böyle gidiyor

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İlginç görüntü! Elleriyle beslediler

İlginç görüntü! Elleriyle beslediler

İlginç görüntü! Dakikalarca sürdü

İlginç görüntü! Dakikalarca sürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arjantin'de bir kadın komşusunun köpeğini çocuklarının gözü önünde öldürdü

Vahşet! Köpeği çocuklarının gözü önünde öldürdü

Triger kayışına sıkışan yavru kedi, uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı

Kurtarmak için seferber oldular

İstanbul'da şimşekler geceyi aydınlattı

Şimşekler geceyi aydınlattı

İniş yerini hesaplayamayan paraşütçü karayoluna böyle indi

İniş yerini hesaplayamayınca...

6 milyon dolarlık altın klozete 124 bin dolar ödül!

6 milyon dolarlık altın klozet çalındı!

Dünyanın en güzel adası olan Flatey'de sadece 6 kişi yaşıyor!

Dünyanın en güzel adası! Sadece 6 kişi yaşıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.