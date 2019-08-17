ABD'de soyguncular ellerinde balyozla kuyumcuya girdi

Olay, ABD’nin Santa Monica şehrinde meydana geldi. Yüzü kapalı ve eli çantalı soygunculardan biri, kuyumcu mağazasına girerek değerli altınların bulunduğu cam tezgâhı balyozla kırdı. Soyguncu, kırdığı tezgahtaki değerli eşyaları çantaya doldurmak isterken kasada oturan kuyumcu soyguncuya doğru koşmaya başladı. Mağaza sahibi, soygunculara müdahalede bulunarak ellerindeki çantayı aldı. O sırada olay yerinden uzaklaşan soyguncuların, kendilerini bekleyen diğer 2 arkadaşının otomobiline binerek uzaklaştığı bildirildi. Polis, görgü tanıkları tarafından tarif edilen otomobili kısa sürede buldu ve otomobilde bulunan 4 kişiyi de gözaltına aldı.

(DHA)

