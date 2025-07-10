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ABD'de tünel çöktü, çok sayıda işçi mahsur kaldı! Enkazın arasından tırmandılar...

ABD'nin Los Angeles kentinde inşaat halindeki tünelin bir kısmı çöktü, çok sayıda işçi tünelde mahsur kalırken 31 işçi kendi imkanlarıyla kurtuldu.

ABD'de tünel çöktü, çok sayıda işçi mahsur kaldı! Enkazın arasından tırmandılar...

ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles kentindeki Wilmington'da inşaat halindeki atık su tünelinde çökme meydana geldi. Bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi.

ABD de tünel çöktü, çok sayıda işçi mahsur kaldı! Enkazın arasından tırmandılar... 1

ÇOK SAYIDA İŞÇİ MAHSUR KALDI

Los Angeles İtfaiye Şefi Ronnie Villanueva, çapı 5.5 metre olan tünelde 27 kişinin mahsur kaldığını, 4 işçinin de yardım amacıyla hasarlı bölüme girdiğini belirtti.

ABD de tünel çöktü, çok sayıda işçi mahsur kaldı! Enkazın arasından tırmandılar... 2

Villanueva 31 işçinin kendi imkanlarıyla kurtulduğunu belirterek, "İşçiler enkazın arasından tırmanmak zorunda kaldı. Kendi başlarına dışarı çıkmak zorunda kaldı" ifadelerini kullandı. Çökmenin zemin sıkışması nedeniyle meydana geldiği öğrenildi.

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abd tünel
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