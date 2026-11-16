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Bu sakız virüsleri yok ediyor: İçindeki o bitki dikkat çekti! HPV'ye karşı yüzde 93 başarı

Pensilvanya Üniversitesi araştırmacıları, ağız ve boğaz kanseriyle bağlantılı HPV virüsünü hedef alan deneysel bir sakız geliştirdi. Laboratuvar ortamında hasta örnekleri üzerinde yapılan testlerde, sakızın bitkisel özütü tükürükteki HPV seviyesini yüzde 93 oranında azalttı. Aynı araştırmada ağız kanseriyle ilişkilendirilen iki zararlı bakterinin de yüzde 99'dan fazla azaldığı belirlendi.

Bu sakız virüsleri yok ediyor: İçindeki o bitki dikkat çekti! HPV'ye karşı yüzde 93 başarı
Çiğdem Berfin Sevinç

Daily Mail'in haberine göre araştırmada, ağız, boğaz ve bademcikleri etkileyen skuamöz hücreli karsinom teşhisi konulan 44 hastadan alınan tükürük ve ağız çalkalama örnekleri incelendi. Bilim insanları, bu örnekler üzerinde lablab fasulyesinden elde edilen bitki tozunu temel alan iki farklı sakız formülasyonunu test etti.

İlk formülasyon, içerdiği bitkisel lektin bileşeni sayesinde doğrudan HPV parçacıklarını hedef aldı. Testlerde, rahim ağzı ve ağız kanseriyle bağlantılı yüksek riskli HPV-16 türünde önemli düşüş görüldü.

Araştırma sonuçlarına göre HPV seviyesindeki azalma ağız çalkalama örneklerinde yüzde 80'e, tükürük örneklerinde ise yüzde 93'e ulaştı.

Bu sakız virüsleri yok ediyor: İçindeki o bitki dikkat çekti! HPV ye karşı yüzde 93 başarı 1

İKİ ZARARLI BAKTERİYİ YÜZDE 99'DAN FAZLA AZALTTI

Araştırmada geliştirilen ikinci formülasyon ise protegrin-1 adlı peptidi kullanarak ağız kanseriyle ilişkilendirilen iki bakteriyi hedef aldı.

Porphyromonas gingivalis ve Fusobacterium nucleatum isimli bakterilerin yüzde 99'dan fazla azaldığı tespit edildi. Formülasyonun dikkat çeken özelliklerinden biri de ağızdaki yararlı bakterilere zarar vermemesi oldu.

Araştırmacılar, geliştirilen yöntemin zararlı mikroorganizmaları hedef alırken ağız mikrobiyotasındaki koruyucu bakterileri koruyabildiğini belirtti.

Bu sakız virüsleri yok ediyor: İçindeki o bitki dikkat çekti! HPV ye karşı yüzde 93 başarı 2

İNSANLAR ÜZERİNDE TEST EDİLMESİ PLANLANIYOR

Araştırmanın yazarı Dr. Henry Daniell, dudak ve ağız boşluğu kanserlerinin dünya genelinde önemli bir sağlık sorunu olduğunu belirtti. Daniell, elde edilen sonuçların geliştirilen formülasyonların mevcut tedavilere destekleyici veya enfeksiyonları önleyici bir yöntem olarak kullanılabilmesi açısından umut verici olduğunu ifade etti.

Bilim insanları, bir sonraki aşamada teknolojiyi insanlı klinik deneylerde test etmeyi hedefliyor. Ancak araştırmada elde edilen sonuçların doğrudan hastalara sakız çiğnetilerek değil, sakız özütlerinin hasta örnekleri üzerinde denenmesiyle ortaya çıktığına dikkat çekildi.

Geliştirilen sakızın insanlar üzerinde güvenli ve etkili olup olmadığının anlaşılması için daha kapsamlı araştırmalara ihtiyaç duyuluyor.

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Anahtar Kelimeler:
sakız kanser ağız boğaz hpv
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