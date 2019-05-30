ABD'deki kızamık salgınında vaka sayısı 971'e çıktı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, ABD'nin birçok eyaletinde görülen kızamık salgınıyla ilgili güncel rakamları açıkladı.
SON 25 YILIN EN YÜKSEK ORANI
Salgının görüldüğü eyalet sayısının 26'ya çıktığına işaret edilen açıklamada, görülen toplam vaka sayısının ise 971'i bulduğu belirtildi. ABD'de bu yıl başından beri kaydedilen kızamık vakaları, son 25 yılın en yüksek oranını teşkil ediyor.
ACİL DURUM İLAN EDİLMİŞTİ
ABD, 2000'de kızamığı tamamen yendiğini duyurmuştu ancak bu yıl kızamık hastalığı yeniden nüksetti. New York kentinde ay başında özellikle Yahudilerin yoğun yaşadığı bölgelerde yayılan kızamık hastalığı nedeniyle acil sağlık durumu ilan edilmişti.
(AA)
Pedofili ifadeleri büyük tepki çekmişti! Karar verildi
Makinesini alan oraya koştu! 'Doğal mucize'
'Zümrüt Apartmanı' adlı kitabın yazarı gözaltına alındı
Çocukken çok zayıf olduğu için spora başlamıştı, şimdi ise...
Kanser hastalarına yeni umut! Türk doktordan devrim gibi buluş
Burayı gören bayılıyor! İstanbul'a sadece 2,5 saat
Çok güleceksiniz! Bu haftaya damga vurdular
Okuyucu Yorumları 0 yorum