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ABD'deki kızamık salgınında vaka sayısı 971'e çıktı

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DÜNYA  | 30.05.2019 23:22 | Son Güncelleme

ABD'de New York başta olmak üzere birçok eyalette devam eden kızamık salgınında, 2019 başından bu yana kaydedilen vaka sayısı bine yaklaştı.

ABD'deki kızamık salgınında vaka sayısı 971'e çıktı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, ABD'nin birçok eyaletinde görülen kızamık salgınıyla ilgili güncel rakamları açıkladı.

SON 25 YILIN EN YÜKSEK ORANI

Salgının görüldüğü eyalet sayısının 26'ya çıktığına işaret edilen açıklamada, görülen toplam vaka sayısının ise 971'i bulduğu belirtildi. ABD'de bu yıl başından beri kaydedilen kızamık vakaları, son 25 yılın en yüksek oranını teşkil ediyor.

ACİL DURUM İLAN EDİLMİŞTİ

ABD, 2000'de kızamığı tamamen yendiğini duyurmuştu ancak bu yıl kızamık hastalığı yeniden nüksetti. New York kentinde ay başında özellikle Yahudilerin yoğun yaşadığı bölgelerde yayılan kızamık hastalığı nedeniyle acil sağlık durumu ilan edilmişti.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
abd acil sağlık durumu

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