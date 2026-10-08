ChatGPT’ye Intelligent UI güncellemesi geldi: Yanıtlar artık etkileşimli olacak

OpenAI, ChatGPT'nin soruları etkileşimli görsellerle yanıtlamasını sağlayan Intelligent UI özelliğini kullanıma sunuyor. Güncelleme, GPT-6 modelleriyle birlikte tüm kullanıcılara kademeli olarak açılıyor.

CHATGPT, SORULARA ETKİLEŞİMLİ GÖRSELLERLE YANIT VERECEK

Değişikliği açıklayan bir blog yazısında OpenAI, GPT-6’yı metin yerine ne zaman etkileşimli görseller oluşturacağı ve bunları yanıtında nasıl biçimlendireceği konusunda eğittiğini belirtiyor.

OpenAI tarafından paylaşılan bir örnek, yedi vitesli bir bisikletin tasarımı hakkında soru sorulduğunda ChatGPT’nin farklı parçaları vurgulayan etkileşimli butonlar içeren bir bisiklet diyagramını nasıl gösterebileceğini ortaya koyuyor.

Bir diğer örnek, ChatGPT'nin Mahjong oynamayı nasıl öğretebileceğini gösteriyor. ChatGPT her taşın görselini oluşturuyor ve bunları kaydırılabilir kategorilere yerleştiriyor.

CHATGPT YANITINDA HESAPLAYICI VE OYUN OLUŞTURULABİLECEK

Kullanıcılar ayrıca ChatGPT’den emeklilik birikimi hesaplayıcısı, retro oyun veya hesap bölüştürücü gibi farklı görevler için araçlar oluşturmasını da isteyebilecek. ChatGPT, istenen aracı doğrudan yanıtının içinde oluşturacak.

GPT-6 İLE DAHA İYİ WEB ARAMALARI VE DAHA HIZLI KISMİ YANITLAR

OpenAI, ilk GPT-6 modellerini geçen ay duyurmuştu; şimdi ise Sol ve Luna sürümlerini ChatGPT’ye getiriyor.

OpenAI, GPT-6’nın Intelligent UI özelliğini etkinleştirmesinin yanı sıra ChatGPT’nin daha iyi web aramaları yapmasına ve bilgi toplarken kullanıcılara daha hızlı, kısmi yanıtlar sunmasına olanak tanıdığını belirtiyor.

Şirket, GPT-6’nın güvenlik eğitimini aşma girişimlerine karşı da “daha güçlü direnç gösterdiğini” kaydediyor.

INTELLIGENT UI ÜCRETSİZ CHATGPT KULLANICILARINA DA GELİYOR

Intelligent UI özellikli GPT-6, dünden itibaren dünya genelinde ChatGPT Plus, Pro, Business ve Enterprise kullanıcılarına sunuluyor; erişim bugün itibarıyla Go ve ücretsiz katmanlara da genişletiliyor.

Üst paketlerdeki kullanıcılar orta seviye GPT-6 Sol modeline erişim kazanırken, Go ve ücretsiz kullanıcılar daha verimli GPT-6 Luna modelini kullanabilecek.

Kaynak: The Verge