ABD'den Venezuela'nın diyalog çağrısına ret

Büyükelçi Wood, Silahsızlanma Konferansı'na ev sahipliği yapan Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde basın toplantısı düzenledi.

Konuşmasında Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik bir dizi suçlamalarda bulunan Wood, ülkenin meşru liderinin, kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Guaido olduğunu iddia etti.

Juan Guaido'nun başına bir şey gelmesi durumunda bunun sorumlusunun Maduro olacağı görüşünü de savundu.

'MADURO REJİMİ KABUL EDİLEMEZ VE BİZ TANIMIYORUZ'

Wood, Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza'nın bugün BM İnsan Hakları Konseyi'nin 40'ıncı oturumunda ABD'ye yaptığı diyalog çağrısına ilişkin bir soruya, "Başkan Trump, Venezuela'nın meşru devlet başkanı ile görüşmek için hazırlıklar yapıyor. O da Juan Guaido. Maduro rejimi kabul edilemez ve biz tanımıyoruz." karşılığını verdi.

Konsey'de konuşan Venezuela Dışişleri Bakanı Arreaza, ABD'ye sorunları diyalog yoluyla çözme çağrısı yaparak, "ABD ile diyalog neden olmasın. Devlet Başkanı Maduro ile Trump neden buluşmasınlar? Dolayısıyla ortak bir zeminde buluşup aralarındaki görüş ayrılıklarını izah edebilirler." ifadesini kullanmıştı.