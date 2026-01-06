ABD'den yeni vize kararı! Bu 7 ülkenin vatandaşı teminat ödeyecek

ABD, beşi Afrika'da olmak üzere yedi ülkeyi daha ABD'ye giriş yapmak için 5 bin ila 15 bin dolar arasında teminat yatırması gerekenler listesine ekledi.

Yayınladığı bildirimle Butan, Botswana, Orta Afrika Cumhuriyeti, Gine, Gine-Bissau, Namibya ve Türkmenistan listeye eklendi. Kararın 1 Ocak itibariyle yürürlüğe girdiği bildirildi. 5 ila 15 bin dolar teminat ödemesi gereken diğer ülkeler ise Moritanya, Sao Tome ve Principe, Tanzanya, Gambiya, Malavi ve Zambiya.

VİZE YİNE DE GARANTİ DEĞİL

ABD'li yetkililere göre teminat bedeli ödemek, turistlerin vize şartlarına uymasını teşvik ediyor. Ancak teminat ödenmesi, vizenin mutlaka verileceği anlamına geliyor.