ABD Donanması, ilk kez 'UFO' videolarının varlığını kabul etti

Donanma sözcüsü Joe Gradisher gizliliği kaldırılmış üç askeri videodaki, çok hızlı hareket eden bu cisimleri "Tanımlanamayan Hava Fenomenleri" (Unidentified Aerial Phenomena -UAP) olarak tanımladı.

Amerikan özel araştırma şirketi "To The Stars Academy of Arts & Sciences" tarafından Aralık 2017 ve Mart 2018 tarihleri arasında yayımlanan bu görüntülerde gelişmiş kızıl ötesi sensörlerle tespit edilen cisimler görülüyor.

2004'te çekildiği belirtilen bir videoda sensörler bir hedefe kilitleniyor. Ancak hedefteki cisim hızla ekrandan kayboluyor ve sonra bir daha yeri tespit edilemiyor.

2015'te çekilen iki videoda ise gördükleri şeylerin ne olduğunu anlamaya çalışan savaş pilotlarının ses kayıtları yer alıyor.

İlk videoda pilotlardan biri şaşkınlık içinde diğerine "Bu s…. bir drone, dostum. Aman Tanrım. Rüzgâra karşı gidiyorlar. Şuna bak adamım" diyor.

'SIK SIK YAŞANAN BU İHLALLER UÇUŞ GÜVENLİĞİMİZİ TEHDİT EDİYOR'

Sözcü Gradisher Amerikan CNN televizyonuna, "Tanımlanamayan Hava Fenomenleri" konusundaki şeffaflığın eğitim gören pilotları, hava sahasında pilotların güvenliğini tehdit eden "ihlalleri" rapor etmeye teşvik etme amaçlı olduğunu söyledi.