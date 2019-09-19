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ABD Donanması, ilk kez 'UFO' videolarının varlığını kabul etti

BBC BBC
19.09.2019 12:00 | Son Güncelleme

ABD Deniz Kuvvetleri, ilk kez internette dolaşan ve "UFO"lara (Tanımlanamayan Uçan Nesne) ait olduğu öne sürülen videoların gerçek olduğunu kabul etti.

ABD Donanması, ilk kez 'UFO' videolarının varlığını kabul etti

Donanma sözcüsü Joe Gradisher gizliliği kaldırılmış üç askeri videodaki, çok hızlı hareket eden bu cisimleri "Tanımlanamayan Hava Fenomenleri" (Unidentified Aerial Phenomena -UAP) olarak tanımladı.

Amerikan özel araştırma şirketi "To The Stars Academy of Arts & Sciences" tarafından Aralık 2017 ve Mart 2018 tarihleri arasında yayımlanan bu görüntülerde gelişmiş kızıl ötesi sensörlerle tespit edilen cisimler görülüyor.

2004'te çekildiği belirtilen bir videoda sensörler bir hedefe kilitleniyor. Ancak hedefteki cisim hızla ekrandan kayboluyor ve sonra bir daha yeri tespit edilemiyor.

2015'te çekilen iki videoda ise gördükleri şeylerin ne olduğunu anlamaya çalışan savaş pilotlarının ses kayıtları yer alıyor.

İlk videoda pilotlardan biri şaşkınlık içinde diğerine "Bu s…. bir drone, dostum. Aman Tanrım. Rüzgâra karşı gidiyorlar. Şuna bak adamım" diyor.

'SIK SIK YAŞANAN BU İHLALLER UÇUŞ GÜVENLİĞİMİZİ TEHDİT EDİYOR'

Sözcü Gradisher Amerikan CNN televizyonuna, "Tanımlanamayan Hava Fenomenleri" konusundaki şeffaflığın eğitim gören pilotları, hava sahasında pilotların güvenliğini tehdit eden "ihlalleri" rapor etmeye teşvik etme amaçlı olduğunu söyledi.

Gradisher, "Bu, tamamen eğitim sahalarımızda sık sık yaşanan UAP ihlalleriyle ilgili. Bu ihlaller uçuş güvenliği ve operasyonlarımızın emniyeti açısından tehdit oluşturuyor" dedi.

Sözcü, "Kamuya açık bu videolar, donanmamızın eğitim sahalarında yaşanan ihlallerin çok küçük bir kısmını yansıtıyor. Yıllar boyunca havacılarımız, videolardaki nesnelerin ne olduğuyla ilgili terminoloji ve teorilerle ilgili algı yüzünden bunları rapor etmedi" diye konuştu.

Gradisher, bu cisimlerin ne olduğunu anlamanın tek yolunun pilotlarının bunları rapor etmeye teşvik etmek olduğunu söyledi.

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