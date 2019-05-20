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7 çocuğu arabada kapalı bırakan anneye gözaltı şoku!

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İLGİNÇ HABERLER  | 20.05.2019 10:35 | Son Güncelleme

Amerika Birleşik Devletleri'nin Maryland eyaletinde arabada mahsur kalan 4 yaşındaki çocuğun polisi arayarak yardım istemesi üzerine 37 yaşındaki anne gözaltına alındı.

7 çocuğu arabada kapalı bırakan anneye gözaltı şoku!

Charles County Polisi, cuma günü 13:00 sularında küçük bir çocuğun acil servis numarası olan 911'i aradığını ve 6 arkadaşıyla beraber bir arabada mahsur kaldığını söylediğini belirtti. Açıklamaya göre çocuklar nerede olduklarını bilmezken, yetkililer çağrının bir alış veriş merkezi önündeki araba parkından geldiğini tespit etti.

Kısa sürede belirlenen yere varan ekipler, yaşları 2 ile 4 arasında değişen 7 çocuğun açık alanda park halindeki araçta mahsur kaldığını gördü. 'Korku' ve 'ter' içerisinde olduğu belirtilen çocuklar arabadan çıkarılarak ilk yardım uygulandı.

Polislerden 10 dakika sonra alış verişten dönen ve arabadaki iki çocuğun annesi olan 37 yaşındaki kadın, 'motorlu araç içerisinde çocukları kapatmak' suçlamasıyla gözaltına alındı.

ABD'de 8 yaş altındaki çocukların gözetimsiz olarak araç içerisinde bırakılması yasalara aykırı.

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