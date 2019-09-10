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ABD güvenlik soruşturmasına sosyal medyayı da kattı

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TEKNOLOJİ  | 10.09.2019 09:54 | Son Güncelleme

Yeni yayınlanan yürütmeliye göre Homeland Security, yani İç Güvenlik Kurumu, mülteci veya sığınma başvurusu yapanlara sosyal medya hesaplarını soracak.

ABD güvenlik soruşturmasına sosyal medyayı da kattı

Mültecilerin en az 5 yıllık sosyal medya verisini sağlaması da zorunlu olacak. Bunarın arasında, Facebook, Twitter, Instagram, varsa LinkedIn ve Çinli Douban ve Weibo ya da Rus karşılıkları da istenecek.

Mültecilerin sosyal medya kullanmıyorum veya yeni kullanmaya başladım gibi cevapları ise aleyhlerine ağır şüphe oluşmasına neden olacak ve muhtemelen reddedilmelerine kapı açılacak.

Öte yandan aynı yöntem daha hafifletilmiş şekilde şu anda ABD vize başvurularında uygulanıyor. Ancak bu vize soruşturma yöntemi sivil toplum örgütlerinin tepkisini çekiyor. Üstelik, ABD artık kullanıcıların sadece kendi paylaşımlarına bakmıyor. Arkadaş olduğu kişilerin de takip listesine ve paylaşımlarına dikkat ediyor.

Arkadaşlarının paylaştığı sakıncalı bir detay görürse, ilgili kişiye vize vermiyor ya da mevcut vizesini iptal ediyor. Harvard üniversitesinde yıllardır öğrenci olan bir Müslüman öğrencinin, sosyal medyadaki arkadaşları yüzünden ülkeden sınır dışı edilmesi de henüz yeni yaşanan bir olay.

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Anahtar Kelimeler:
abd

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