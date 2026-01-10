Mynet Trend

ABD, Karayip Denizi'nde bir tankere baskın düzenledi

ABD, Karayip Denizi'nin doğusunda bir tankere baskın düzenlediğini duyurdu.

ABD, Karayip Denizi'nde bir tankere baskın düzenledi

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, ABD Sahil Güvenliği’nin bu sabah erken saatlerde Karayip Denizi'nin doğusundaki uluslararası sularda bir tankere el koyduğunu bildirdi. Noem, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ambargo uygulanan petrol taşıdığından şüphelenilen ‘hayalet filo’ tanker gemisi, ABD güçlerinden kaçmak için Venezuela'dan ayrıldı. ABD Savunma Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığı ve ABD Adalet Bakanlığı ile yakın koordinasyon, yasalara uygun, güvenli ve etkili bir baskın yapılmasını sağladı. ‘Hayalet filolar’ adaletten kaçamayacak. Sahil Güvenlik, yaptırım uygulanan petrol tankerlerine el koyacak. ABD, uluslararası hukuku uygulayacak ve uyuşturucu terörizmi de dahil olmak üzere yasa dışı faaliyetler için kullanılan bu finansman kaynaklarını ortadan kaldıracak” açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

