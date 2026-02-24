Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

Ünlü sunucudan 1 milyon dolarlık çağrı! Kayıp annesi için yardım istedi

ABD’li ünlü sunucu Savannah Guthrie, 24 gündür kayıp olan annesi Nancy Guthrie’yi bulacak kişiye 1 milyon dolara kadar ödül vereceklerini açıkladı. Soruşturmada devreye giren FBI ise şüpheliye ait DNA eşleşmesini doğrularken, kamuoyuna kritik ihbar çağrısında bulundu.

Ünlü sunucudan 1 milyon dolarlık çağrı! Kayıp annesi için yardım istedi
Çiğdem Berfin Sevinç

ABD'li televizyon sunucusu Savannah Guthrie, kayıp annesi Nancy Guthrie hakkında bilgisi olanlara 1 milyon dolara kadar para ödülü vereceklerini belirtti.

NBC kanalında yayımlanan "Today" programının sunucusu Guthrie, sosyal medya hesabından, 3 haftadan daha fazla süredir kayıp olan annesini bulacaklara vereceği ödülü duyurdu.

Ünlü sunucudan 1 milyon dolarlık çağrı! Kayıp annesi için yardım istedi 1

“Annemiz gece yarısı yatağından alındığından beri 24 gün geçti." diyen Guthrie, hala bir "mucize" beklemekle birlikte 84 yaşındaki yaşlı kadının çoktan hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimaline de kendini hazırladığını vurguladı.

Ünlü sunucudan 1 milyon dolarlık çağrı! Kayıp annesi için yardım istedi 2

1 MİLYON DOLAR ÖDÜL

Guthrie, "Ama onun nerede olduğunu bilmemiz gerekiyor. Eve dönmesi gerekiyor. Bu nedenle bulunmasına yardımcı olacak her türlü bilgi için 1 milyon dolara kadar ödül veriyoruz." ifadesini kullandı.

Ünlü sunucudan 1 milyon dolarlık çağrı! Kayıp annesi için yardım istedi 3

ABD'li sunucu, ihbarcıların, isterlerse kimlik bilgilerinin gizli tutulacağı bilgisini paylaşarak, bilgi sahibi olanların kendisine ulaşması ricasında bulundu.

Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Ulusal Merkezine 500 bin dolar bağışta bulunduğunu aktaran Guthrie, "Bu tür belirsizlikten muzdarip milyonlarca aile olduğunu biliyoruz. Annemize ve ailemize gösterilen ilginin, bizim gibi yardıma muhtaç, dualara ve desteğe ihtiyaç duyan tüm ailelere de gösterilmesini umuyoruz." ifadesine yer verdi.

Ünlü sunucudan 1 milyon dolarlık çağrı! Kayıp annesi için yardım istedi 4

NANCY GUTHRİE'NİN KAYBOLMASI

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), NBC kanalında yayımlanan "Today" programının sunucusu Savannah Guthrie'nin annesi Nancy Guthrie'nin bulunmasına ya da olayla bağlantılı kişilerin yakalanmasına yönelik bilgi sağlayanlara 100 bin dolar ödül verileceğini açıklamıştı.

FBI Direktörü Kash Patel, en son 31 Ocak'ta kendisinden haber alınan Guthrie'nin evindeki kayıt cihazlarına ait görüntülerin kurtarıldığını belirtmişti.

Patel, güvenlik sistemince kaydedilen görüntüleri kamuoyuna sunmuştu.

Ünlü sunucudan 1 milyon dolarlık çağrı! Kayıp annesi için yardım istedi 5

ELDİVENDEKİ DNA EŞLEŞTİ

FBI ile Pima Bölgesi Şerif Departmanının işbirliği sonucu elde edilen görüntülerde, Guthrie'nin kaybolduğu sabah evin ön kapısındaki kamerayı kurcalayan silahlı kişi tespit edilmişti.

Ünlü sunucudan 1 milyon dolarlık çağrı! Kayıp annesi için yardım istedi 6

Olayla ilgili bilgi sahibi olanların, FBI'ın telefon numarası ve çevrim içi ihbar hattı üzerinden yetkililerle iletişime geçmesi için kamuoyuna çağrıda bulunulmuştu.
FBI, Nancy Guthrie'nin evine yaklaşık 3 kilometre mesafede bulunan bir eldivendeki DNA örneklerinin, Guthrie'nin kaybolduğu gece evinin önündeki maskeli şüphelinin giydiği eldivenle eşleştiğini açıklamıştı.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yasak dinlemediler: Evleri gölün ortasında kaldı!Yasak dinlemediler: Evleri gölün ortasında kaldı!
‘Kıyamet Kahini’nden yeni kehanetler! O tarihi işaret etti‘Kıyamet Kahini’nden yeni kehanetler! O tarihi işaret etti

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Spiker Sunucu anne ödül
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Operasyon haberleri art arda geldi

Operasyon haberleri art arda geldi

Milliyetçi İttifak senaryosu ankette dengeleri değiştirdi! Yüzde 20,72’ye çıkıyorlar

Milliyetçi İttifak senaryosu ankette dengeleri değiştirdi! Yüzde 20,72’ye çıkıyorlar

Böylesi görülmedi: Süper Lig'de tarihi son! Yapay zeka şampiyonu açıkladı

Böylesi görülmedi: Süper Lig'de tarihi son! Yapay zeka şampiyonu açıkladı

Vatandaşlıktan çıkarılması bile istendi! Hadise kararını verdi

Vatandaşlıktan çıkarılması bile istendi! Hadise kararını verdi

Bir ülke iflas etti! Altınlarını satmaya hazırlanıyor

Bir ülke iflas etti! Altınlarını satmaya hazırlanıyor

Akaryakıta zam geldi! Bir ilk yaşandı

Akaryakıta zam geldi! Bir ilk yaşandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.