ABD, kripto para birimlerini yasaklamama kararı aldı

Bitcoin ile başlayan kripto para birimleri furyası, giderek büyüdü ve şu anda yüzlerce alt coin türleri bulunuyor. Ancak elbette hiçbirisi Bitcoin kadar değerli değil. Henüz ilk başlarda çok fazla değere sahip olmayan Bitcoin, daha sonradan 20.000 dolar seviyesine kadar değer kazandı. ABD bunun büyük bir spekülasyon olduğunu söylüyor.

Dün toplanan ABD senatosu, kripto para birimleri ile ilgili son derece önemli açıklamalarda bulundu. ABD’nin yeni teknolojiler ile barışık olması gerektiğini ifade eden bu kişiler, Kripto para birimleri için olumlu konuştu.

Bitcoin de dahil olmak üzere bütün alt coin türlerinin ABD tarafından yasaklanması gibi bir ihtimalin bulunmadığını da söylediler. Facebook şirketinin kendi kripto para birimi olan Libra hakkında da konuşan senatörler, bunun merkezi bozmadan yapılabileceğini ifade ettiler. Böylece Libra için de net olarak bir onay alınmış oldu.

ABD her ne kadar özgürlükler ülkesi olarak anılsa bile, yine de bazı kırmızı çizgilere sahip. Eğer doların dünya genelinde değer kaybetmesine neden olabilecek bir hamle gerçekleşirse, muhtemelen ABD buna müdahale edecektir. Peki sizce de Kripto para birimleri dolar karşısında büyük bir değer kazanabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

